تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة المكرونة باللحم

القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة المكرونة باللحم

- فيليه اللحم : 500 غراماً (مقطع مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكرفس : 3 عود (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الجزر : كوب (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- الماء : 6 اكواب

- معكرونة : كوب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير شوربة المكرونة باللحم سخني زيت الزيتون في قدر سميك واسع على نار متوسطة.

أضيفي البصل والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق حتى تطرى المكونات.

أضيفي اللحم وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الملح والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والبقدونس المجفف والجزر وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم غطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة.

أضيفي المكرونة ويمكن زيادة كمية الماء عند الحاجة وغطي القدر واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة أخرى حتى تنضج المكونات تماماً.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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