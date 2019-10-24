تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز

- معكرونة : عبوة (حلزونية ملونة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة ومسلوقة)

- زيتون أسود : نصف كوب (شرائح)

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

- المايونيز : نصف كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة المكرونة الملونة بالمايونيز اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها وضعيها في طبق.

أضيفي الجزر والبازيلا والفلفل الأحمر المسلوق والزيتون الأسود وقلبي.

اخلطي اللبن الزبادي والمايونيز والملح والثوم البودرة والفلفل الأسود وعصير الليمون جيداً.

صبي المزيج فوق السلطة وحركيها.

قدميها مع رشة بقدونس طازج مفروم حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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