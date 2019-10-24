تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك الهامور بالفرن

القاهرة - لايف ستايل مقادير سمك الهامور بالفرن

- فيليه الهامور : 4 قطع (سمك)

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس ناعم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة) طريقة تحضير سمك الهامور بالفرن اخلطي الزيت والكمون وعصير الليمون في طبق.

أضيفي الكزبرة المجففة والثوم والفلفل الأسود والملح.

تبلي السمك بالمزيج وغطيه وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ازيلي السمك من الثلاجة وانقليه لطبق الفرن مع التتبيلة.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 200 لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.

حمري السمك وقدميه ساخناً مع رشة كزبرة طازجة على وجه الطبق و قدميه إلى جانب الخضار أو البطاطس حسب الرغبة. قد يهمك أيضاً : Advertisements تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك بوري مشوي صحي مقرمش تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار المطحونة

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