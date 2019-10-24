تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شرائح الستيك شوربة الخضار المطحونة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير شوربة الخضار المطحونة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومفرومة مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الكوسا : 1 حبة (مفرومة مكعبات)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 5 اكواب (أو الخضار) طريقة تحضير شوربة الخضار المطحونة سخني الزيت والزبدة في قدر سميك واسع على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي البطاطس والجزر والكوسا والزنجبيل والملح وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي المرق وغطي القدر وخففي النار واتركي المزيج لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار.

ازيلي المزيج واهرسيه بمحضرة الطعام حتى يصبح ناعماً.

أعيدي الشوربة المطحونة للقدر وتبلي بالفلفل الأسود وسخنيها.

اسكبي الشوربة في أطباق وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص. قد يهمك أيضاً : Advertisements تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع لسان العصفور تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا

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