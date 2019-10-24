تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا

القاهرة - لايف ستايل - زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومبشور)

- الكرفس : 2 عود (مفروم)

- الفاصولياء البيضاء : كوب (مسلوقة ومصفاة)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- مرق خضار : 500 مل

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- كيل : 100 غراماً (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

طريقة تحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا للوقاية من سرطان الثدي 1. سخني الزيت في قدر سميك على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقيتن حتى يطرى. 3. أضيفي الثوم والجزر المبشور والكرفس وقلبي لمدة 3 دقائق. 4. أضيفي الفاصوليا وحركي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي الطماطم ومرق الخضار والأعشاب المجففة والفلفل الأسود واتركي المزيج حتى يغلي. Advertisements 6. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة. 7. أضيفي الكيل واتركي المزيج ليغلي لمدة 10 دقائق إضافية حتى يطرى الكيل وينضج. 8. اسكبي الشوربة في أطباق ووزعي البقدونس الأخضر الطازج المفروم على الوجه وقدميها ساخنة قد يهمك أيضاً :

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