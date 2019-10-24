شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحذرون من الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مقابلات مع أكثر من ثلاثة آلاف موظف، دق باحثون بريطانيون ناقوس الخطر من الجلوس لفترات طويلة على مكاتب العمل بطريقة جديدة مبتكرة. وأطلقوا دعوة إلى تغيير "جذري" فى تصميم مكاتب العمل والسماح للموظفين بمغادرة مكاتبهم لوقت أطول، بحسب "العربية".

وصمم الباحثون المتخصصون فى مجال بيئة العمل دمية لامرأة منحنية الظهر ومتورمة الأطراف ومحمرة العينين، للتحذير من أننا قد نصبح مثلها إذا واصلنا الجلوس على المكاتب بطريقة غير صحية.

ولشرح توقعاتهم لما سيبدو عليه موظفو المستقبل بعد 20 عاماً، استعان الباحثون بشركة لتصميم الدمية "إيما"، التى تبين بشكل واضح هذه الصورة المرعبة التى سنبدوا عليها بعد عقدين.

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وأصبحت "إيما" منحنية الظهر لأنها تنكب على المكتب لساعات طويلة كل يوم، ولديها عينان حمراوتان جافتان بسبب الأشعة من شاشة الكمبيوتر، وجلدها شاحب بسبب الضوء الاصطناعى الذى تتعرض له لفترات طويلة.

أحد الخبراء الذين شاركوا فى البحث الذى مولته شركة "فيلوس" لتصميمات المكاتب وليام هيغان قال: "ما لم نجر تغييرات جذرية فى حياة العمل، مثل التحرك أكثر، أو تغيير وضعنا فى مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، أو التفكير فى إعداد مكان أفضل للعمل، فإن مكاتبنا سوف تجعلنا نمرض بشدة".