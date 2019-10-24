شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. جلوكوز الدم تحليل للكشف عن أمراض عديدة أبرزها السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار السكر في الدم من التحاليل الهامة التى يتم إجراؤها لفحص وقياس مستويات الجلوكوز في دمك، ويمكن أن يكون انخفاض أو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم علامة على وجود حالة طبية خطيرة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل جلوكوز الدم وأهميته، وفقاً لموقع "Medline plus".

والجلوكوز هو نوع من السكر وهو مصدر الطاقة الرئيسي لجسمك، حيث يساعد هرمون الأنسولين في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلاياك.

قد تكون ارتفاع مستويات السكر في الدم علامة على مرض السكري، وكذلك يمكن أن تؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك تلف الدماغ ، إذا لم يتم علاجها.



تحليل جلوكوز الدم

استخدامات تحليل الجلوكوز فى الدم

يتم استخدام اختبار نسبة الجلوكوز في الدم لمعرفة ما إذا كانت مستويات السكر في الدم في نطاق صحي، وغالبا ما يستخدم للمساعدة في تشخيص ومراقبة مرض السكري.

أهمية إجراء تحليل نسبة الجلوكوز في الدم

قد يطلب منك الطبيب فحص سكر الدم إذا كان لديك أعراض لارتفاع مستويات الجلوكوز (ارتفاع السكر في الدم) أو انخفاض مستويات الجلوكوز (نقص السكر في الدم).

وتشمل أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يلي:

-زيادة العطش.

- كثرة التبول.

-عدم وضوح الرؤية.

-إعياء وتعب.

- بطء شفاء الجروح.

وتشمل أعراض انخفاض مستويات السكر في الدم ما يلي:

-القلق.

-التعرق.

-الارتجاف والرعشة.

-الجوع.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار الجلوكوز في الدم إذا كان لديك عوامل خطر معينة لمرض السكري، وتشمل هذه:

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-زيادة الوزن

-عدم ممارسة الرياضة

- الوراثة.

- ضغط الدم المرتفع.

-مرض القلب.

-إذا كنت حاملاً، فمن المحتمل أن تحصل على اختبار نسبة الجلوكوز في الدم بين الأسبوعين 24 و 28 من الحمل للتحقق من الإصابة بسكري الحمل، وسكري الحمل هو شكل من أشكال مرض السكري يحدث فقط أثناء الحمل.

ماذا يحدث أثناء فحص نسبة الجلوكوز في الدم؟

سوف يأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من الوريد في ذراعك ، باستخدام إبرة صغيرة، بعد إدخال الإبرة ، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار.

إذا أظهرت نتائجك مستويات الجلوكوز أعلى من المعدل الطبيعي، فقد يعني ذلك أن لديك أو معرضة لخطر الإصابة بمرض السكري.



تحليل سكر الدم

نتائج تحليل جلوكوز الدم

قد تكون مستويات الجلوكوز المرتفعة علامة على:

-مرض الكلى.

-التهاب البنكرياس.

إذا كانت نتائجك تظهر أقل من مستويات الجلوكوز العادية ، فقد تكون علامة على:

-قصور الغدة الدرقية.

-الكثير من الأنسولين أو أدوية السكري الأخرى.

-مرض الكبد.

إذا كانت نتائج الجلوكوز لديك غير طبيعية، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة مرضية تحتاج إلى علاج.

ارتفاع الضغط وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر على مستويات الجلوكوز.