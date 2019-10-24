رضيع بلا وجه.. جدل وإيقاف للطبيب "المهمل"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/10/24 04:51 م بتوقيت أبوظبي
الطفل ولد بتشوهات خلقية
تشهد البرتغال حالة من الجدل أثارتها ولادة طفل دون وجه ما دفع نقابة الأطباء لإيقاف الطبيب الذي أجرى الولادة عن العمل لـ6 أشهر واتهامه بالإهمال، لأنه لم يرصد التشوهات الخلقية للمولود.
واكتشف والدا "رودريجو" الذي وُلد دون أنف أو عينين وجزء من الدماغ، هذه التشوهات الخلقية لدى الطفل إثر عملية الولادة.
وكان الطبيب أرتور كارافاليو تابع حمل الوالدة وأجرى 3 عمليات تصوير بالسونار دون رصد أي مشكلة.
وبعد سؤاله عن تشوه خلقي محتمل لدى الجنين في الشهر السادس من الحمل إثر عملية تصوير أكثر تفصيلا أجريت بطلب من الأهل، حاول الطبيب طمأنتهما.
وذكرت جوانا سيماو شقيقة الوالدة لقناة "تي في آي 24": "الطبيب قال إن بعض أجزاء الوجه لا تكون ظاهرة أحيانا خلال التصوير عندما يكون وجه الطفل ملتصقا ببطن الوالدة".
وقررت اللجنة التأديبية بالنقابة فتح تحقيق مع الطبيب، إثر شكوى تقدم بها والدا الطفل، وكذلك 6 شكاوى أخرى يعود أقدمها إلى 2013.
وقال رئيس مجلس نقابة الأطباء، ألكسندر فالنتيم لورنسو، لقناة "آر تي بي" العامة: "هناك مؤشرات قوية على إهمال الطبيب، وقد تقود تلك المؤشرات إلى تنفيذ عقوبة ضده".
وأوضح أن القضية لها تبعات على سمعة الأطباء، وأكد أنه يهدف لطمأنة النساء الحوامل.
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