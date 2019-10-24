إشادات عالمية بجهود الإمارات للقضاء على شلل الأطفال

حظيت الجهود البارزة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة مرض شلل الأطفال والقضاء عليه عالميا بإشادات من مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.

وأشاروا إلى منتدى "بلوغ الميل الأخير" الذي تستضيفه أبوظبي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ودعوا بمناسبة اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام إلى ضرورة تضافر الجهود العالمية للحكومات و المجتمع الدولي للوصول إلى عالم خال من مرض شلل الأطفال.

وقال مدير مبادرة القضاء على مرض شلل الأطفال العالمية في المنظمة، مايكل زافران: "مرض شلل الأطفال معد و قابل للتحول إلى وباء و إذا لم يتم احتواؤه سيكون من الصعب السيطرة عليه"، وأضاف: "ينبغي القضاء على المرض نهائيا حتى لايعاود الظهور في الدول التي قضت عليه بالفعل".

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعي أن الفشل في تبني مناهج استراتيجية للقضاء على شلل الأطفال يمكن أن يؤدي إلى ظهور مائتي ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس الذي يصيب الأفراد كل عام"، وحذر من كارثة إنسانية قد تحدث في هذا الشأن داعيا إلى ضرورة تجنبها.

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ووصف رئيس وحدة القضاء على مرض شلل الأطفال في شرق المتوسط بالمنظمة في العاصمة الأردنية عمان، حامد جعفري، الإعلان المتوقع من قبل اللجنة بشأن القضاء على فيروس شلل الأطفال عالميا بأنه إنجاز عظيم .

وأضاف: "يجري حاليا تطوير أدوات جديدة بما في ذلك لقاح جديد تماما لضمان معالجة مخاطر شلل الأطفال المستمدة من اللقاح على المدى الطويل غير أن هذه الأدوات والسبل تكون فاعلة فقط إذا تم تمويلها وتنفيذها بشكل كامل".

وسلط جعفري الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في القضاء على الأمراض المعدية لاسيما في مناطق النزاعات، وقال إن جهود و دعم الشركاء مثل دولة الإمارات أمر في غاية الأهمية.

وأكد جعفري أن دعم الإمارات العربية المتحدة حاسم بالنسبة للقائمين على عملية التطعيم للوصول إلى الأطفال في مناطق باكستان".

وأوضح أن ذلك يؤكد ما الذي يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني سويا في إطار قضية مشتركة.

وفيما يتعلق بجهود الإمارات على صعيد مكافحة المرض في باكستان أشاد المسؤول الدولي بالتزام الإمارات بدعم جهود التصدي لمرض شلل الأطفال والقضاء عليه منوها بتبرعاتالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والتي بلغت حوالي 168 مليون دولار وذلك لصالح الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض.