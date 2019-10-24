منظار المعدة يقي من سرطان القولون

قال طبيب ألماني، إن منظار المعدة يعد طريقة فحص سريعة وآمنة لأمراض الجهاز الهضمي الشائعة، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، كما أنه يساعد في الوقاية من سرطان القولون.

وأوضح البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن منظار المعدة يتيح اكتشاف ما يعرف بـ"البوليبات"، وهي عبارة عن نتوءات عُقدية تظهر على الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء.

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وأضاف: "مع مرور الوقت قد تتحول هذه التورمات الحميدة إلى خبيثة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي قد يؤدي إلى الوفاة".

رأى الطبيب الألماني أن المنظار يُمكّن الطبيب من استئصال البوليبات قبل أن تتحول لتورمات خبيثة، مشيرا إلى ضرورة إجرائه في الحالات التالية: آلام البطن المتكررة والمستمرة، والإسهال المستمر، وجود دم في البراز، وفقدان الوزن دون أسباب واضحة.

وأشار إلى أنه لا يجوز تناول الأطعمة المحتوية على نواة أو حبوب أو قشرة مثل منتجات الحبوب الكاملة والذرة والسمسم والكيوي والطماطم والعنب قبل إجراء المنظار بمدة تتراوح بين 3 و7 أيام.

وتابع: "عدم تناول هذه الأطعمة قبل المنظار ضرورة؛ كونها تلتصق بجدار الأمعاء لمدة طويلة وتزيد من صعوبة الفحص، مع مراعاة شرب الماء بكثرة لتنظيف الأمعاء".