شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر النساء من عمليات تكبير الثدى.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA” اليوم إنه قبل إجراء عملية زراعة حشوات السيليكون لتكبير الثدي، يجب إخبار النساء بالمخاطر المحتملة.

وتقترح الإدارة الأمريكية تحذيراً وقائمة مرجعية تحدد الأضرار المحتملة، مثل الألم والتعب وجراحة أخرى.

وقالت نائبة المدير الرئيسي في FDA "آمي أبرنثي" والدكتور "جيف شورين"، مدير مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية: "لقد سمعنا من العديد من النساء أنهن ليسن على دراية كاملة بالمخاطر عند التفكير في تكبير الثدي، وهن بحاجة إلى مزيد من المعلومات لتسهيل المحادثات مع أطبائهن واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهن".

وأضافت "أبرنثى": تريد إدارة الأغذية والعقاقير من أطباء تجميل الثدي أن يحذروا النساء من أن عمليات زرع الثدي لا تستمر مدى الحياة، وأن خطر حدوث مضاعفات يزداد كلما زاد عمر المريض.

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وأيضا ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية إضافية لعلاج المضاعفات، وتتضمن المضاعفات المحتملة الأخرى خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية الخليوية الكبيرة المرتبطة بالزرع ، بالإضافة إلى مشاكل مثل التعب أو آلام المفاصل.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير إنه يجب على صانعي عملية تكبير الثدي تضمين كتيب إعلامي للمريض أو كتيب للمساعدة في التوجيه، وحاليًا ، يوصى الأطباء بإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بدءًا من ثلاث سنوات بعد الزرع وكل عام بعد ذلك.

تقترح التوجيهات الجديدة أن يخضع المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض إما لفحص بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي بعد خمس إلى ست سنوات بعد الزرع وكل عامين بعد ذلك.

ويوصى باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى الذين يعانون من أعراض في أي وقت أو نتائج غير مؤكدة بالموجات فوق الصوتية لتمزق السيليكون المزروع فى الثدي.