شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار حقنة تمنع جهاز المناعة من مهاجمة الأمعاء حال تناول طعام يسبب الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مرض الاضطرابات الهضمية من اضطرابات المناعة الذاتية الوراثية الخطيرة الناجمة عن تناول الأطعمة التى تحتوى على الجلوتين، حيث يتداخل البروتين مع امتصاص المواد الغذائية من الطعام عن طريق إتلاف جزء من الأمعاء الدقيقة .

الآن يمكن لآلاف مرضى الاضطرابات الهضمية أن يتناولوا الجلوتين يوميا دون أي ضرر، عن طريق أخذ حقنة تجعل جهاز المناعة قادرا على التعامل مع تلك المواد.

وفقا لتقرير " ديلى ميل" البريطانى، أعطى العلماء 17 مريضا علاج عن طريق الحقن يخفي المواد المثيرة للحساسية داخل جسيمات متناهية الصغر التي يعتقد الجهاز المناعي أنها ودية، مما يمنع الجسم من مهاجمة الجلوتين، والذي يضر الأمعاء الدقيقة ويعطل قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية من الطعام.



صورة خبر ديلى ميل عن مرضى الاضطرابات الهضمية

أظهرت النتائج أن المرضى الذين تناولوا الجلوتين لمدة أسبوعين بعد تلقيهم الحقن التجريبي قلت لديهم نسب الإصابة بالتهاب الأمعاء إلى 90٪ ، وبذلك يمكن علاج مجموعة من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، حيث يزعم العلماء أنهم يستطيعون إحاطة بروتين من خلايا البنكرياس داخل نفس الجسيمات النانوية للحث على تحمل الأنسولين في مرضى السكري من النوع الأول.

يوجد هذا البروتين، المشتق عادة من القمح، في المكرونة ومعظم أنواع الخبز وحبوب الإفطار والبسكويت والكعك، ولكنه يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة، والتعب ومشاكل أكثر خطورة للالتهاب.

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العلاج التجريبي ، الذي تم تقديمه في مؤتمر أسبوع الجهاز الهضمي الأوروبي في برشلونة ، يمكن أن يغير الحساسية الغذائية لبعض أنواع الطعام، و الآثار الجانبية للحقن التي شوهدت في ما يصل إلى ثلاثة أرباع المرضى ، تشمل الغثيان والصداع وآلام البطن وآلام الظهر.

ما هو الجلوتين

الجلوتين هو بروتين تخزين موجود في القمح والشعير ويوجد فى بعض الأطعمة مثل المكرونة والحبوب وبعض الصلصات وقطع من الحلوى والطحين، هناك بعض الناس يمكن أن تتناول الجلوتين دون مشاكل، ولكن المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية يكون لديهم حساسية من الجلوتين ويعانون من مجموعة متنوعة من الأعراض بعد تناوله مثل الألم والغثيان والتهاب الأمعاء.