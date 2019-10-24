أطعمة لتخسيس الوزن بسرعة غير متوقعة

أطعمة ومشروبات عديدة تساعد على تخسيس الوزن وتعزيز الأيض، عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي، إليك أبرزها:

اقرئي ايضا : نوع من التوابل له مفعول السحر لفقدان الوزن وتعزيز الرغبة الجنسية

1. ماء الليمون يعزز الأيض، ويزيد من فقدان الوزن

يعتبر ماء الليمون ضرورياً جداً في عملية الهضم؛ حيث إننا كلما تقدمنا ​​في السن، تنخفض كمية الأحماض الموجودة في معدتنا.

يعتبر الليمون رائعاً لفقدان الوزن؛ فهو يساعد في إنقاص الوزن؛ لأنه يساعدك على محاربة الرغبة الشديدة في الجوع، وكذلك إزالة السموم من الكبد.

تتمتع الحمضيات الفلافونويد في أحماض الليمون أيضاً بقدرات لإزالة السموم، وتساعد في مكافحة السرطان وتقليل الالتهابات.

2. شاي أوراق التوت، يساعد في تقليل تشنجات الحيض

شاي أوراق التوت، المعروف أيضاً باسم عشب المرأة، هو مشروب معروف مفيد لصحة المرأة؛ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم الأنثوي، إنه يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات B وA وC وE.

يشيع استخدامه من قبل النساء الحوامل لتخفيف وتقصير المخاض، ولكن ثبت أيضاً أنه يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، والنزيف الحاد، والتشنجات المؤلمة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الفيتامينات والمعادن التي تحتوي على توازن الهرمونات وتقوية جدران الرحم.

3. تناول البروكلي يحارب التجاعيد

البروكلي هو أحد الأطعمة الخضروات التي تحل العديد من المشكلات التي تصيب صحتك، يحتوي كوب من البروكلي على 100٪ من الفيتامينات التي تعد ضرورية لإنتاج الكولاجين، الكولاجين يعطي الجلد مرونته، كما أنه غني بفيتامين A، الذي يساعد في تجديد الخلايا، ويساعد على استبدال خلايا جلد جديدة بخلايا الجلد القديمة.

4. توابل وجباتك مع المساعدات الكركم في علاج الالتهابات

Advertisements

الكركم هو واحد من أكثر الأعشاب الطبية، ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية وخصائص مضادة للالتهابات، ومع ذلك؛ فهو معروف أيضاً بنشاطه المضاد للفطريات والبكتيريا والمضاد للفيروسات، وبالتالي؛ فمن الواضح أن الكركم يمكن أن يكون علاجاً فعالاً ضد الفطريات المبيضات.

5. الكاجو يساعد في حركة العضلات

الكاجو مصدر جيد للمعادن؛ خاصة المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم، وهي تحتوي على بعض الحديد والمنغنيز والنحاس، وهي ضرورية للحركة الكهربائية لقلبك وعضلاتك، وهي مهمة لحركة الجسم.

تحتوي جوز الكاجو على حوالي 12 جراماً من الدهون لكل أوقية، بما في ذلك 2 جرام من الدهون المشبعة، لكنه يعتبر «دهون جيدة» نسبياً من قبل خبراء التغذية، بالمقارنة مع المكسرات الأخرى، مثل الجوز والفول السوداني والبقان؛ فإن الكاجو أقل بكثير من الدهون.

6. الكينوا يقوي بصيلات الشعر

الكينوا عبارة عن أطعمة نباتية توفر البروتين الكامل، بالإضافة إلى الألياف؛ مما يجعله ممتلئاً، كما أن محتواه العالي من البروتين يحمي ويغذي بصيلات الشعر، بينما المرطبات فيها تغذي وترطب فروة الرأس.

7. تناول الأطعمة التي تصل إلى أوميغا 3، يقلل من أمراض القلب

يوجد عدد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والأكثر شيوعاً هي الأطعمة البحرية مثل:

سمك السالمون، التونة، سمك السلمون المرقط.

8. السردين

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، تحتوي على حمض eicosapentaenoic، وحمض docosahexaenoic، وأحماض EPA، تساعد الأحماض في العديد من الفوائد الصحية لصحة المرأة، مثل: نمو الأطفال في الرحم، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، هناك أيضاً عناصر أخرى تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المضافة، التي يمكنك تناولها مثل: المشروبات مثل الحليب واللبن ومشروبات الصويا.

حاولي أن تجعليه من اختيارك الرئيسي للبروتين بضع مرات في الأسبوع.

شاهدي ايضا :