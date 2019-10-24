شكرا لقرائتكم بشرى لأصحاب الـ50+ ... نصائح للتغلب على 14 مرضاً مزمناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعاني أكثر من 9 من كل 10 بالغين من كبار السن من أحد الأمراض المزمنة، بل ويصيب حوالي 8 من كل 10 منهم أكثر من مرض، لذلك فإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لكي يعيش كبار السن حياة أكثر وبدون متاعب وأمراض، بحسب ما نشره موقع " WebMD".

1- ضغط دم مرتفع

مع تقدمك في العمر، تصبح الأوعية الدموية أقل مرونة، مما يضع ضغطًا على الجهاز الذي ينقل الدم عبر جسمك. وهذا قد يفسر سبب ارتفاع ضغط الدم لدى حوالي 2 من كل 3 أشخاص بالغين، فوق سن 60 عامًا. ولكن هناك أسباب أخرى يمكنك التحكم مثل التخلص من السمنة وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتناول طعام صحي وتجنب التوتر والقلق.

2- داء السكري

منذ عام 1980، تضاعف تقريبا عدد البالغين من متوسطي العمر وكبار السن المصابين بالسكري. ولهذا السبب، فإن "مركز السيطرة على الأمراض" يطلق عليه اسم "وباء السكري". ويزيد خطر الإصابة بداء السكري بعد بلوغ سن 45، إذ يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى وفقد الإبصار ومشاكل أخرى. لذا يجب فحص نسبة السكر في الدم بشكل دوري.

3- أمراض القلب

يعتبر تراكم الصفائح في الشرايين سببا رئيسيا لأمراض القلب. ويبدأ هذا التراكم في الطفولة ويزداد سوءًا مع تقدم العمر. ويعد ذلك سببا رئيسيا في أن الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، يكونون أكثر عرضة بـ5 أضعاف مقارنة بالمرحلة العمرية من 20 إلى 39، للإصابة بأمراض القلب.

4- البدانة

إذا كنت مصابا بالبدانة فاحذر لأنه ليست المسألة مجرد أنك تحمل بضعة كيلوغرامات إضافية، وإنما ترتبط بالتسبب في 20 مرضًا مزمنًا على الأقل، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل. وتكمن أعلى معدلات الخطورة على مستوى جميع الفئات العمرية، بين من تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 59 عاما، الذين يعاني 41% منهم من السمنة المفرطة.

5- التهاب المفاصل

استنبط الأطباء أن هذا المرض يصيب المفاصل مع كبر السن، ويرجع الاستنتاج إلى سبب هو أن 37% من الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، يصابون بالتهاب المفاصل في الركبة. ولكن من المحتمل أن يكون للعوامل الوراثية وأسلوب الحياة علاقة بالتهاب المفاصل أيضًا. وإذا تم تجنب تعرض المفاصل لإصابات والحرص على النشاط البدني والتخلص من أي زيادة في وزن الجسم يمكن أن تؤدي إلى الوقاية من التهاب المفاصل.

6- هشاشة العظام

يصاب حوالي نصف النساء فوق سن الخمسين، وما يصل إلى 25% من الرجال من نفس الفئة العمرية، بكسور في العظام لأنهم فقدوا الكثير من كتلة العظام، ولم تحل كتلة محلها في أجسامهم.

ويمكن أن تساعد بعض الخطوات على تجنب الإصابة أو تقليل مخاطر هشاشة العظام مثل اتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم وفيتامين D وممارسة التمارين الرياضية القوية بانتظام.

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7- مرض الانسداد الرئوي المزمن

يسبب هذا المرض الالتهابات ويمنع الهواء عن الرئتين، ويتطور ببطء حيث يمكن أن يعاني منه المريض لسنوات دون معرفة ذلك. وتظهر الأعراض عادة في الأربعينات أو الخمسينات من العمر. ويبدأ المريض في المعاناة من صعوبة في التنفس، وربما يصاب بسعال وتشنج وبصق المخاط. ويمكن للتمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الدخان والتلوث تحقيق مساعدة في الوقاية أو العلاج.

8- فقدان السمع

يعاني حوالي 18% من كبار السن مرحلة 45 إلى 64 عاما، من مشكلة في السمع، وتزيد الأمور سوءا مع التقدم في العمر. وتلعب الضوضاء العالية، والمرض، والجينات دورًا كبيرا في ضعف السمع، وهو ما يمكن أن تتسبب فيه بعض الأدوية أيضًا. وينصح خبراء السمعيات بضرورة مراجعة الطبيب حال لاحظ الشخص أنه لم يعد يتمكن من السماع كما هو معتاد عليه.

9- ضعف الإبصار

تبدأ مع بلوغ سن الخمسين مشكلة مزعجة وهي التشويش عند محاولة قراءة حروف صغيرة على الملصقات، أو قوائم الطعام. كما ينتشر بين كبار السن مشكلات أخرى مثل إعتام عدسة العين (الذي يحجب عدسة العينين) والزرق (مجموعة من الحالات التي تلحق الضرر بالعصب البصري). ويمكن تجنب تفاقم تلك الحالات والمشكلات من خلال إجراء فحوصات منتظمة للعيون في مراحل عمرية مبكرة.

10- مشاكل المثانة

يعاني الرجال كبار السن من مشكلات التحكم في المثانة سواء أكانوا يذهبون إلى الحمام كثيرا أو العكس. ويمكن أن يكون سبب هذه المعاناة مشاكل الأعصاب أو ضعف العضلات أو سماكة الأنسجة أو تضخم البروستاتا. ولكن تنجح التمارين الرياضية وتغيير نمط الحياة، مثل شرب كميات أقل من الكافيين أو عدم رفع الأشياء الثقيلة، في المساعدة على تحسن أغلب الحالات.

11- السرطان

تشير الإحصائيات إلى أن احتمالات الإصابة بمرض السرطان تتضاعف بين الفئة العمرية من 45 إلى 54 عامًا. ولا يمكن التحكم في العمر أو الجينات ولكن يمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق الإقلاع عن التدخين وقضاء الكثير من الأوقات في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس واتباع نظم غذائية صحية.

12- الاكتئاب

ينتشر مرض الاكتئاب بين الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، بمعدلات أعلى من أي فئة عمرية أخرى. ويصاب الكثيرون بهذا المرض لأسباب متعددة منها ظهور مشاكل صحية أو فقدان الأحباء أو البعاد أو حدوث تغييرات أخرى في حياتهم. ويعد الخبر الجيد هو أن الكثير من هذه الحالات تتحسن بعد سن 59، حيث تنخفض النسب إلى 7% فقط بين النساء و5% بين الرجال.

13- ألم في الظهر

كلما كبرت، كان الألم في الظهر أكثر شيوعًا. ويوجد الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة به مثل: زيادة الوزن والتدخين وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية، أو أمراض مثل التهاب المفاصل والسرطان. ولذا يجب عليك أن تراقب وزنك، وتمارس الرياضة، والحصول على المطلوب من فيتامين D والكالسيوم للحفاظ على قوة عظامك. وعليك بتقوية عضلات الظهر، فسوف تحتاجها.

14- الخرف

يُعرف مرض الزهايمر بأنه شكل من أشكال الخرف، الذي لا يظهر على ضحاياه عادة حتى سن 65 عامًا أو نحو ذلك. ويصاب بالزهايمر واحد من كل 9 أشخاص في هذه السن، أو أكبر قليلا. ولكن يرتفع المعدل إلى 1 من كل 3 أشخاص للأعمار 85 عامًا أو أكثر. إن هناك بعض عوامل الخطر (مثل العمر والوراثة) لا يمكن السيطرة عليها. ولكن الأدلة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي للقلب ومراقبة ضغط الدم والسكر في الدم يساعد في الوقاية أو تقليل التدهور.