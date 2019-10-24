شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة المكاتب هتجيبلك المرض.. نموذج تخيلى لشكل الموظفين بعد 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ظهر منحنى "أتب"، دوالى الساقين، عيون منتفخة وحمراء"..هذا هو الشكل الذى تخيله العلماء لكيف يبدو العاملون فى مكاتبهم خلال 20 سنة من العمل نتيجة طريقة الجلوس الخاطئة والتى تؤثر على صحتك بشكل كبير.

ووفقاً لجريدة "ديلى ميل" البريطانية فأن ساعات من العمل والجلوس على مكتبك بشكل غير صحى يترك بصماته على الموظف، حيث ابتكر العلماء نموذج تخيلى لموظفة تدعى "إيما" تعانى من تأتب فى الظهر مع الدوالى والجلد الشاحب.



شكل تخيلى للموظف بعد 20 سنة من قعدة المكتب

وحذر الباحث وليام هيجام وفريق من الخبراء من مجالات بيئة العمل والصحة المهنية من أنك إذا لم تحسن ظروف عملك حالياً فسوف تشبه الموظفة "إيما" فى المستقبل خلال 20 عاماً.

"إيما" هي دمية صغيرة الحجم مصممة لإظهار كيف يؤثر الجلوس طوال اليوم في مكتب غير مريح هندسيًا على العاملين، قام الباحثون بإعداد هذه الرؤية التحذيرية بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 3000 موظف حول مشاكلهم الصحية واهتماماتهم.

وطالب الباحثون بإجراء تغييرات جذرية في بيئة العمل الصحية، والتى تشمل الجلوس على مكتب مريح وعمل الفواصل لإخراج الموظفين من مقاعدهم والتحرك.

وبناءً على دراسات استقصائية لأكثر من 3000 عامل في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ، توقع الفريق كيف يمكن للمكاتب تغيير جسم الإنسان على مدار العشرين عامًا القادمة.

وقال الباحث وليام هيجام، "ما لم نجر تغييرات جذرية على حياتنا العملية، مثل التحرك أكثر، أو تحسين طريقة الجلوس على المكاتب، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، فإن مكاتبنا سوف تجعلنا نعانى من المرض، ووجد الباحثون أن العاملين في المكتب يقضون 6 ساعات في المتوسط ​​جالسين على مكاتبهم كل يوم.

في المملكة المتحدة ، وجد الفريق أن 90 % من العاملين في المكاتب أفادوا بأنهم يواجهون مشكلات صحية تقلل من إنتاجيتهم ويعاني نصفهم تقريبًا من إجهاد العين، وآلام الظهر والصداع الناجم عن مساحة عملهم، علاوة على ذلك ، أفاد سبعة من كل عشرة عمال بالتحول إلى أدوية لمكافحة هذه المشاكل.

آثار ساعات العمل الطويلة والجلوس الخاطئ

من خلال الدراسة لاحظت أن الدمية إيما تعانى من العديد من المشاكل الصحية ، والتي تشمل:

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-انحناء الظهر بشكل دائم بسبب الجلوس لساعات طويلة.

- دوالى الساقين، الناجمة عن ضعف تدفق الدم نتيجة الجلوس.

- دهون البطن أو الكرش بسبب كثرة الجلوس.

- احمرار العيون وجفافها بسبب ساعات طويلة من التحديق في شاشة الكمبيوتر.

- تورم المعصمين والكاحلين، الناجمة عن الحركات المتكررة.

- شحوب الجلد بسبب الإضاءة الاصطناعية.

-احمرار الذراعين عن طريق الاتصال المنتظم مع حرارة الكمبيوتر المحمول.

-الأكزيما بسبب الإجهاد في العمل.

- تورم الأنف بسبب ضعف جودة الهواء فى المكتب.