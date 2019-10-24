1.1 عبوة من المشروبات المضاف لها السكر معدل الاستهلاك اليومى للفرد بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدليل الإرشادى الوطنى للتغذية، الذى أعدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، أن معدل استهلاك الفرد اليومى فى دولة الإمارات من المشروبات المضاف لها السكر بلغت 1.1 عبوة.

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشار الدليل إلى أبرز النتائج الخاصة بالعادات الغذائية للأفراد من عمر 18 سنة بين عامى 2017-2018 لاسيما تلك المرتبطة باستهلاك الدهون والملح والسكر لما لهذه المواد من دور فعال بالتأثير على صحة المجتمع.

واستند الدليل الإرشادى فى حقائق العادات الغذائية، التى أوردها على نتائج المسح الصحى لدولة الامارات فى عام 2018، والذى نفذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع جهات مختلفة فى الدولة، حيث تم تغطية ما يقارب 8214 مشارك من كافة إمارات الدولة.

وأوضح الدليل، أن عادات استهلاك الدهون بين أفراد وفئات المجتمع المختلفة فى الدولة، تبين وجود وعى بنسبة عالية وتوجه لاستهلاك الدهون الصحية النباتية بنسبة تصل إلى 95 %، مشيرا إلى زيت الزيتون هو أكثر الأنواع استهلاكا يليه زيت دوار الشمس ثم زيت الذرة.

وأكد الدليل، على وجود وعى عالى بالطريقة الصحية لتجهيز الطعام، حيث يتوجه نحو 48.9% من الأفراد لاستهلاك الطعام المشوى فيما يفضل 31.7 % منهم الطعام المسلوق، بينما يفضل نحو 15.5 % من الافراد طريقة القلى لتحضير الطعام.

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وأوضح الدليل، أن استهلاك الدهون لا يكون عن طريق الزيوت فقط، حيث تتواجد بمنتجات أخرى يستهلكها الفرد بشكل يومى ومنها الأجبان التى تبين أن معدل استهلاكها يصل إلى 38.8 % من الأجبان البيضاء وإلى 17.5% من الأجبان الكريمية و15.6 % من الأجبان الصفراء، أما أقل الأجبان استهلاكا فكان الأجبان القليلة الدسم وبنسبة 5.9 %، فى حسن أن الحليب كامل الدسم كان الأفضل لأفراد المجتمع الاماراتى حيث وصلت نسبة استهلاكه إلى 56.7 بالمائة.

وأشار الدليل إلى أن 40.6% من الأفراد فى المجتمع الإماراتى يقومون بإضافة الملح بصورة دائمة اثناء تناول الطعام، أما فيما يخص استهلاك المنتجات أو الأطعمة العالية بالأملاح كالشوربات الجاهزة فقد بلغت نسبة استخدامها 31.1%، كما أن 33 % من مجتمع الدولة يتناولون الوجبات المصنعة الجاهزة العالية بالأملاح فى بعض الأحيان.

ولفت الدليل إلى ان نسبة استهلاك الخبز وحبوب الإفطار الصباحية المكررة هى 68.8 %، بينما تأتى أولوية الاختيار المفضل من مجموعة اللحوم للدجاج بنسبة وصلت إلى 45.6% يليها الأسماك ثم اللحوم الحمراء.

وبالنسبة لاستهلاك الخضار أو الفاكهة فإن نسبة 82.8 % من المجتمع تستهلك بنسبة أقل من المعدل الموصى به من منظمة الصحة العالمية وهو 5 حصص.

يشار إلى أن دولة الإمارات تبدأ فى مطلع ديسمبر المقبل تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أى منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان سائلاً أو مركّزاً أو مساحيق أو مستخلصات، أو أى صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولا إلى تعزيز الأنماط الصحية فى المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.