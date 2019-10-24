شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لشلل الأطفال.. كيف تنتقل العدوى بالمرض وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شلل الأطفال هو مرض فيروسى قد يؤثر على الحبل الشوكى ويسبب ضعف العضلات، وهو أكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال الصغار ويحدث فى ظل ظروف صحية سيئة، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لشلل الأطفال الذى يوافق 24 أكتوبر، نتعرف على طرق انتقال العدوى بشلل الأطفال وكيفية الوقاية منه، وفقاً لموقع "health".



تطعيم شلل الاطفال

كيف ينتشر فيروس شلل الأطفال؟

يدخل فيروس شلل الأطفال الجسم عن طريق الفم، وعادة من أيدى ملوثة ببراز الشخص المصاب.

كما تنتقل العدوى من خلال الماء الملوث أو الطعام، عندما يتم يتلوث الماء أو الطعام ببراز الشخص المصاب.

وقد يكون انتقال العدوى عن طريق لعاب الشخص المصاب.

وقت انتقال العدوى بفيروس شلل الأطفال

المرضى يمكن أن ينقلون العدوى بفيروس شلل الأطفال من سبعة إلى عشرة أيام قبل وبعد ظهور الأعراض، ومع ذلك يحتمل أن يكون المرضى معديين طالما أن الفيروس يوجد فى الحلق والبراز.

ويستمر الفيروس فى الحلق لمدة أسبوع تقريبًا بعد ظهور المرض ويخرج فى البراز لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع.

Advertisements



شلل الأطفال

أعراض شلل الأطفال

ما يصل إلى 95% من الأشخاص المصابين بشلل الأطفال ليس لديهم أعراض، ومع ذلك لا يزال من الممكن للأشخاص المصابين دون أعراض نشر الفيروس.

نحو 5% من المصابين لديهم أعراض بسيطة مثل الحمى وضعف العضلات والصداع والغثيان والقىء.

1 % من المصابين تظهر عليهم أعراض مثل: ألم شديد فى العضلات وتصلب الرقبة والظهر.

أقل من 1% من حالات شلل الأطفال تؤدى إلى الشلل.



شلل الأطفال

طرق الوقاية من شلل الأطفال

الحفاظ على التطعيم ضد شلل الأطفال هو الإجراء الوقائى الوحيد الأكثر فعالية.

وهناك نوعان من لقاح شلل الأطفال: شلل الأطفال الفموى ثلاثى التكافؤ (tOPV)، ويعطى عن طريق الفم، ولقاح شلل الأطفال المعط(IPV) ، ويعطى كحقن.

والجدول الزمنى الموصى به للتحصين فى مرحلة الطفولة هو إعطاء IPV فى عمر شهرين وأربعة وستة أشهر إلى 18 شهرًا وبين عمر 4-6 سنوات.