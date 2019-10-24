شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للتعامل مع الطفل المصاب بحساسية اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حساسية اللبن عندما يستجيب الجهاز المناعى بشكل غير طبيعى لأحد البروتينات الموجودة فى اللبن، ويسبب أعراضًا بسبب تفاعل الحساسية، ويعد حليب البقر السبب الرئيسى للحساسية لدى الأطفال، ومع ذلك يمكن أن تكون الحساسية أيضًا من حليب الماعز، أو الأغنام، أو الجاموس، أو الثدييات الأخرى.



احذرى اعطاء طفلك المصاب بالحساسية اللبن ومنتجات الالبان

ووفقا لموقع "boldsky" يحتوى الحليب على نوعين من البروتين الكازين والمصل، ويعرف الجزء الصلب من الحليب باسم الكازين الذى يشتمل على 80% تقريبًا من بروتين الحليب، بينما يحتوى مصل اللبن، وهو الجزء السائل من الحليب على 20% المتبقية من بروتين الحليب، وقد تحتوى المنتجات الغذائية الأخرى مثل العلكة، وبعض مشروبات بناء الجسم، واللحوم، ومشروبات الطاقة، والتونة، على الكازين.



حساسية اللبن

وتوضح الدراسة أن 65% من إجمالى السكان فى جميع أنحاء العالم يعانون من حساسية الحليب خلال فترة طفولتهم، لكن بعد ذلك يتغلبون عليه قبل بلوغ سن 16 عامًا، حيث يبدأ رد الفعل التحسسى عادة عندما يعتقد نظام المناعة لدينا أن البروتينات الموجودة فى اللبن هى بعض الغزاة الضارة، ويتفاعل معها عن طريق إطلاق مادة كيميائية تسمى الهستامين.

وأضافت الصحيفة أن الأطعمة الأخرى التى قد تسبب مثل هذه التفاعلات هى البيض، والفول السودانى، والأسماك، وفول الصويا، والمحار.



الاطعمة التى يجب تجنبها لتجنب حساسية اللبن

أعراض حساسية الحليب..

تختلف حساسية اللبن من فرد لآخر، فى بعض الأشخاص، تستمر الأعراض لبضع دقائق بينما فى حالات أخرى، قد تتسبب فى مشكلة لمدة ساعة أو أيام، والأعراض الشائعة لحساسية الحليب، هى كما يلى:

صفير الحلق، الضيق، الحكة حول الفم، تورم فى الشفاه، تقيؤ وضيق فى التنفس، السعال، سيلان الأنف، غزارة فى الدموع، طفح جلدى، دم فى البراز، حيث توجد بعض البروتينات الموجودة فى اللبن، والتى تعمل كمواد غريبة للجهاز المناعى.

وأضافت الصحيفة، حساسية اللبن هى استجابة لنظام المناعة فى الجسم، مثل هذه الأنواع من البروتين الموجودة فى الحليب، تحدث أعراض الحساسية على الفور أو لاحقًا، عندما يعطل الجهاز المناعى، يتم التعرف على بعض البروتينات الموجودة فى الحليب كمادة غريبة وتضر بالجسم، ولمنع أضرارها يؤدى الجسم إلى إطلاق جسم مضاد يسمى الجلوبولين المناعى، عندما يصاب به فى المرة المقبلة، عندما يتصل الشخص ببروتين الحليب، فإن الأجسام المضادة التى تم إصدارها مسبقًا، تتعرف عليه وتنتج مجموعة من المواد الكيميائية مثل الهستامين، التى تسبب أعراضًا مثل العطس، والحكة، وسيلان الأنف، ووفقًا للخبراء الطبيين، فإن الطفل المصاب بحساسية اللبن يكون لديه حساسية تجاه أحد البروتينات الموجودة فى اللبن أو كلها، إذا تمت إضافة هذه البروتينات إلى بعض الأطعمة المصنعة، فيمكن أن تسبب أيضًا ردود فعل تحسسية على الشخص.

عوامل خطر الحساسية للحليب..

- تاريخ العائلة

إذا كان هناك تاريخ من حساسية الحليب فى عائلتك أو أن والديك لديهم حساسية من الحليب، فإن فرص الإصابة أعلى من الأطفال أيضًا، قد تتأثر نفسه.

- الحساسية الأخرى

إذا كان لدى الشخص نوع آخر من الحساسية، مثل الحساسية من الصويا واللوز، فهناك فرصة متزايدة للتأثر بالحليب.

- التهاب الجلد التأتبى

إذا كان الشخص يعانى من الجلد الأحمر والحكة الذى يسمى التهاب الجلد التأتبى، فمن المحتمل أن يصابوا بالحساسية الغذائية.

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- العمر

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحساسية اللبن، لكن مع تقدم العمر، ينضج الجهاز الهضمى، وبالتالى فإن الأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الحليب أقل عرضةً للتفاعل معه.

مضاعفات الحساسية للحليب تشمل:

الأكزيما، الربو التحسسى، التحسس لأنواع أخرى من مسببات الحساسية، حمى القش، مشاكل النمو والتطور لدى الأطفال، الوفاة بسبب الحساسية المفرطة.

تشخيص حساسية الحليب..

التاريخ الطبى: سيقوم الطبيب بإجراء الفحص البدنى ويسأل عن تفاصيل الطعام الذى تتناوله يوميًا.

فحص الدم: سيحدد اختبار الدم مقدار الأجسام المضاد ة فى الدم، اختبار الجلد، يتم إجراء اختبار للجلد لمعرفة ما إذا كنت تعانى من حساسية بروتين الحليب بالفعل أم لا، يتم ذلك عن طريق تعريض الجلد لكمية صغيرة من بروتين الحليب، وإذا فشلت الاختبارات المذكورة أعلاه، فسوف يشتبه الطبيب فى وجود نوع آخر من الحساسية بدلاً من حساسية الحليب، بالنسبة للحساسية فى اللبن، تتجنب الحليب وجميع المنتجات التى تحتوى على الحليب، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب التحقق بشكل صحيح من المكونات الموضحة فى المنتج ثم استهلاكه، وعادةً ما ينصح الأطباء المريض المصاب بحساسية الحليب بالحفاظ على محاقن تلقائية للأدرينالين، للحصول على رد فعل تحسسي شديد (صدمة الحساسية)، فى حالة إصابة الطفل بحساسية فى اللبن، يجب أن يكون المعلمون ومقدمو الرعاية مدركين للحالة، كما أن حمل مضادات الهستامين دون وصفة طبية يعد فكرة جيدة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

كيفية التعامل مع مريض الحساسية..

أولا: تحقق من قسم المكونات فى الأغذية المصنعة لمعرفة أى علامات على وجود حليب فى القائمة.

ثانيا: احمل دائمًا بحقن بالإيبينيفرين، احتفظ بمذكرات لتدوين الأطعمة التي تناولتها في اليوم، وأي آثار جانبية منها.

ثالثا: لا تفوت الأدوية للحفاظ على السيطرة على الأعراض.

ثالثا: ارتداء سوار تنبيه حتى يتعرف الآخرون على مشكلتك فى حالة الطوارئ.

رابعا: اعرف مصادر الحليب التي يجب تجنبها وهى: الزبادى، زبدة اللبن، والحليب قليل الدسم، واللبن كامل الدسم، الجبن، أو المنتجات التى أساسها الجبن.

خامسا: الشيكولاتة.

سادسا: يصعب على الناس التعرف على الحليب فى بعض المنتجات حيث إن المكونات لا تحتوي على كلمة "حليب"، ولكن هناك أسماء أخرى في شكله، وأسهل الطرق لتحديد اللبن هي من خلال الأسماء التالية: الكازين، الكزبرة المنفحة، هيدروليزيت، والأسماء الأخرى التى تحتوى على كلمة الكازين فيها، مثل لاكتالبومين ولاكتوجلوبولين، اللاكتوز، واللاكتولوز، أو الكلمات التى تبدأ بــ"لاكت"، ومصل اللبن أو الزبدة، أو نكهة الجبن.