أغلى دواء في العالم.. كم سعره وماذا يعالج؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 أكتوبر 2019 01:18 مساءً - مشاركة

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أعلنت شركة “نفارتيس” السويسرية أن إيرادتها من مبيعات عقار واحد في الولايات المتحدة، بلغت 160 مليون دولار، في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت الشركة، الثلاثاء، أن حجم تلك الإيرادات يعود إلى السعر المرتفع للعقار، والذي يناهز 2.1 مليون دولار.

والعقار اسمه “زولجينزما”، ويتكون من جرعة واحدة، ويعالج مرض ضمور العضلات الشوكي.

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ووافقت الجهات التنظيمية لتداول الأدوية بالولايات المتحدة على هذا العلاج في أيار/ مايو الماضي، فيما لم تتم الموافقة عليه بعد بالاتحاد الأوروبي واليابان.

وتحول نصف المرضى من تناول دواء منافس تصنعه شركة “بيوجين” الأمريكية، إلى استخدام “زولجينزما”، وفقا لـ”نفارتيس”.

وتصنف شركة الأدوية السويسرية العملاقة عقار “زولجينزما” كواحد من أهم ثلاثة أدوية تنتجها، محفزة للنمو، إلى جانب “كوزنتيكس” المعالج للصدفية والتهاب المفاصل، و”إنتريستو”، الذي يستخدم لعلاج متاعب القلب المزمنة.

وارتفع إجمالي مبيعات نوفارتيس بنسبة 10% لتصل إلى 12.2 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% ليصل إلى ملياري دولار.