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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أبناء مرضى الزهايمر يتم تشخيصهم بالمرض مبكرا من والديهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتأثر فرص إصابة الشخص بالخرف بالتاريخ العائلى والتغيرات فى بعض الجينات والحالات الطبية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى، ولكن الأعراض الأولى تبدأ بالنسيان والارتباك.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، كشفت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف - والذين كان والداهم يعانون من الخرف - يصابون بأعراض قبل ستة أعوام فى المتوسط من آبائهم.
وتمثل العوامل مثل التعليم وضغط الدم وحمل الجين الوراثي APOE4 ، الذى يزيد من خطر الخرف.
من جهته قال المؤلف الأول للدراسة "جريجوري داي"، أستاذ مساعد فى علم الأعصاب والزهايمر، "من المهم معرفة من سيصاب بالخرف، ولكن المهم أيضًا معرفة متى ستظهر الأعراض، وإذا استطعنا أن نفهم بشكل أفضل العوامل التى تؤدي إلى تأخير أو تسريع الإصابة عند بدايته يمكننا فى النهاية الوصول إلى النقطة التى نجمع بها هذه المعلومات عند زيارة الطبيب، ونحدد العمر المتوقع للإصابة بالخرف".
ويعتبر مرض الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، حيث يصيب ما يقدر بنحو 5.8 مليون شخص فى الولايات المتحدة، وما بين 10 ٪ و 15 ٪ من أطفال مرضى الزهايمر يواصلون تطوير أعراض المرض.
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