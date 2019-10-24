شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفّف آلام القدمين؟ والان مع التفاصيل

إذا كانت أوجاع القدمين متكرّرة ينبغي أن تنتبه، سواء كان السبب طول وقت الجلوس أثناء العمل أو طول فترات الوقوف. قدم الإنسان مصمّمة لتكون في حالة حركة، لذلك تتأثر سلباً بالوقوف والجلوس طويل الأمد، فتحدث التهابات لأنسجة عضلات القدم، تكون مقدمة لالتهاب المفاصل والروماتيزم.

لا ينبغي أن تواصل عملاً يسبب آلاماً للقدمين طوال النهار، فقد يمتد تأثير الأوجاع حتى أثناء الليل فيمنعك من النوم.

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وتعتبر تمارين اليوغا الخاصة بالقدمين أفضل وسيلة لحمايتهما من كل المتاعب التي تصيب هذا الجزء الحيوي والمعقّد من الجسم، والذي يحتوي على مفاصل عديدة، ويعتبر أساسياً للحركة، وفقا لموقع 24

ويسمّى تمرين اليوغا الخاص بالقدمين "وضعية الشجرة" وينطوي على عدة أوضاع ينبغي أن يحافظ الجسم فيها على الاتزان لفترة ما بين 5 و30 ثانية لتقوية عضلات القدمين، وإكسابها المرونة والتحمّل الكافيين.

