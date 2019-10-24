شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لتجنب رائحة العرق والان مع التفاصيل

إن كنت تبحثين عن أبسط الطرق التي تساعدك على تجنب رائحة العرق بفعّالية، تابعي المقال التالي وتعرفي إلى أهم الطرق والنصائح.

1- الاستحمام بصفة يومية

تنمو البكتيريا على الإفرازات الدهنية والعرق. لذلك، كلما تراكم العرق على الجسم، كلما زادت فرص نمو البكتيريا. وهي السبب الأساسي وراء ظهور الروائح غير المرغوبة خلال الصيف. تأكدي من الاستحمام يوميًا واستخدمي أنواع الصابون المضادة للبكتيريا لمنع تراكمها. في حالة استمرار تلك المشكلة، يمكنكِ الاستحمام لمرتين خلال اليوم، وتأكدي من تجفيف الجسم جيدًا. فقد تتراكم البكتيريا كذلك على الأماكن الرطبة من الجسم.

2- تجنبي الأنسجة الصناعية

هناك بعض أنواع الملابس التي تحتوي على الأنسجة والألياف الصناعية، والتي لا تسمح للجلد أن يتنفس. لذلك، تزداد مشكلة تعرق الجسم مع ارتداء مثل تلك الملابس. احرصي على ارتداء الملابس ذات الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان وكافة الأنسجة التي تسمح للبشرة أن تتنفس.

3- بدّلي ملابسك يوميًا

إن كنت من الأشخاص الذين يعانون من زيادة نسبة التعرق، فعليكِ تغيير ملابسك يوميًا مع غسلها بصفة منتظمة. كما يراعى أيضًا تغيير الملابس الداخلية وعدم ارتداءها ليومين متتاليين. تأكدي من غسيل الجوارب مع تجفيفها يوميًا.

4- استخدمي مضادات رائحة العرق الطبيعية

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لا تنسي استخدام مضادات رائحة العرق التي تدوم لفترات طويلة من ماركة معروفة، واحتفظي به معكِ أينما ذهبت. كما يمكنكِ تحضير مزيل رائحة العرق بمكونات طبيعية بنفسك في المنزل.

5- تجنبي مضادات التعرق

لا تستخدمي مضادات التعرق. فلا تعمل فقط على انسداد المسام، لكنها تحتوي كذلك على نسبة من الكيماويات التي قد تعيق عمل الغدد العرقية.

6- تعديل نظامك الغذائي

بعض الأطعمة كالبروكلي، القرنبيط، البصل والثوم تحتوي على رائحة قوية نظرًا لاحتواءها على نسبة من عنصر الكبريت، وتعرف تلك الأطعمة بأنها تؤدي لتفاقم مشكلة رائحة العرق. أيضًا، يجب الحد من تناول اللحوم الحمراء، الوجبات السريعة، الحلوى والأطعمة الجاهزة، فهي صعبة الهضم وقد تتسبب في تراكم السموم في الجسم. بدلًا من ذلك، تناولي الخضروات الورقية، الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على إزالة السموم المتراكمة من الجسم. ولا تنسي تناول 6-8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب وتنقية الجسم.

7- جربي الوصفات الطبيعية

- اخطلي القليل من الخل الأبيض مع الكحول، واستخدميها على منطقة الإبط بعد الإستحمام لتجنب ظهور رائحة العرق.

- أضيفي بضع قطرات من ماء الورد أو زيت الروزماري لماء الاستحمام.

- انقعي قدميكِ في الماء الدافئ مع الملح أو عصير الليمون في كل ليلة لتجنب رائحة القدمين الغير مرغوبة.