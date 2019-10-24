علامات تسنين الطفل.. احذر ارتفاع الحرارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مؤسسة صحية ألمانية إن بزوغ أول سن لدى الطفل غالبا ما يكون في الشهر السابع من عمره، مشيرة إلى علامات عدة تكون مصاحبة لعملية التسنين.

وعددت مؤسسة "صحة الطفل" الألمانية المتاعب الصحية المصاحبة للتسنين، وهي: ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، واحمرار اللثة وانتفاخها، وسيلان اللعاب، وعدم انتظام الرضاعة، والإسهال، والقيء، والرشح، والبكاء والصراخ، واعتلال المزاج، وأخيرا اضطرابات النوم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن تخفيف متاعب التسنين من خلال تدليك اللثة واستخدام حلقة التسنين الباردة، مع منح الطفل الكثير من العطف والحنان للتهدئة من روعه.

وأضافت: "إذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة متاعب التسنين؛ فتجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت المتاعب شديدة أو إذا وصلت حرارة الجسم إلى 38.5 درجة".