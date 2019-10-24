إنفوجراف.. الفيروس المسبب لشلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 100 عام مضت منذ عزل الفيروس المسبب لشلل الأطفال على يد العالمين كارل لاندستاينر وإروين بوبر، وهو فيروس معوي من فصيلة الفيروسات البيكورناوية، ويسمى أيضا "الفيروسة السنجابية".

تشبه تركيبة الفيروس بقية الفيروسات المعوية، مثل فيروسات كوكساكي وإيكوفيروس والفيروسات الأنفية، ومن المتوقع أنه تطور من سلالة فيروس كوكساكي، من خلال طفرة في القشرة البروتينية للفيروس جعلته قادرا على إصابة الأنسجة العصبية.

الإنفوجراف التالي يقدم شرحا مبسطا عن الفيروس المسبب لشلل الأطفال..



