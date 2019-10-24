قال مركز صحي ألماني إن السعال الديكي ليس حكرا على الأطفال فقط؛ إذ إنه يهاجم البالغين أيضا، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك مَن لم يتلقوا تطعيما ضده.

وأوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، أن السعال الديكي يندرج ضمن الأمراض المُعدية الأكثر شيوعا، التي تصيب المسالك التنفسية، وتسببه بكتيريا تهاجم الأغشية المخاطية المبطنة للمسالك التنفسية.

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وذكر أن أعراض السعال الديكي تتمثل في نوبات السعال، التي تتخذ شكل التشنجات خاصة ليلا، وتكون مصحوبة ببلغم وضيق التنفس والشعور بالاختناق، إضافة إلى أعراض نزلة البرد مثل الرشح والحمى والشعور بالإنهاك واضطرابات النوم.

وفقا للمركز الألماني، يمكن علاج السعال الديكي بواسطة المضادات الحيوية، مع مراعاة شرب السوائل بكثرة مثل الماء وشاي الأعشاب.

وأضاف: "أثناء نوبة السعال ينبغي اتخاذ وضعية جلوس منتصبة مع إمالة الرأس للأمام بعض الشيء؛ لتسهيل التنفس".

ونصح المركز الاتحادي بالابتعاد عن الأشخاص المصابين بالسعال الديكي؛ لكونه مرضا مُعديا للغاية ينتقل عبر السعال والعطس والنَفس، مضيفا: "يتعين على الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى تلقي التطعيم ضده".