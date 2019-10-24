إنفوجراف.. جهود إماراتية للقضاء على شلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استلهمت الإمارات نهجها في القضاء على الأوبئة حول العالم من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي مد يد العون لجميع الشعوب والتزمت بتحسين الظروف المعيشية للإنسان، إذ التزمت بإطلاق عدة مبادرات للوقاية من الأمراض السارية والمعدية حول العالم.

وأولت الإمارات جهودا خاصة لمكافحة شلل الأطفال الفيروسي، متعاونة مع منظمة الصحة العالمية، إذ قدمت تبرعات ومنحا خُصصت لمكافحة المرض والقضاء على الفيروس المسبب له، بداية من عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2018 تبرعت الإمارات بمبلغ قدر بـ200 مليون دولار، استفادت منه عدة دول منها باكستان وأفغانستان كونهما الأكثر احتياجا.

الإنفوجراف التالي يقدم لمحة عن مبادرات الإمارات للقضاء على فيروس شلل الأطفال وحماية أرواح الناس من خطره الفتاك:



