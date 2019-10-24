الرئيسة التنفيذية لـ"سورية الديمقراطية" تفضح أنقرة وتتهمها باستخدام "الفسفور" ضد المدنيين

اتهمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس "سورية الديمقراطية"، إلهام أحمد، تركيا باستخدام مادة الفوسفور ضد المدنيين أثناء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد "نبع السلام" في سوريا، مؤكدة في كلمة أمام إحدى اللجاء في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، : "تركيا أجبرت 300 ألف شخص على النزوح من منازلهم، و250 شخصا قتلوا وأغلبهم من الأطفال، ولا يزال 300 شخص مفقودين حاليا.. وقاموا بارتكاب مجازر بحق المدنيين واستخدموا الغاز الكيميائي الفوسفور بحق المدنيين ولا نستطيع تحليل ذلك لعدم توفر الإمكانيات". قد يهمك ايضاً: مخيم "الهول" في سورية يروي معاناة هولنديات فضلن الإنجاب تحت سطوة "داعش" "UN Women"و"WFP" تساعد المرأة اقتصاديًا في ظل الأزمات القاسية

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