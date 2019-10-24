شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لشلل الأطفال.. ما اللقاحات المتاحة وأيهما أفضل الفموى أم الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شلل الأطفال هو مرض فيروسى قاتل يتسبب فى إعاقة الشخص جسديا، وعلى الرغم من التقدم العلمى الهائل إلا أنه يصعب علاج هذا المرض المميت، لكن يمكن الوقاية منه بالأدوية المناسبة.

وخلال الاحتفال باليوم العالمى لشلل الأطفال اليوم، يجب التذكير بأنه يمكن أن يقلل التطعيم ضد شلل الأطفال من فرص الإصابة بهذا المرض الذى يهدد حياة الكثيرين، من خلال التطعيمات الأساسية التى يحصل عليها الطفل أو الحملات الوقائية التى تقدم لقاحات شلل الأطفال المجانية للأطفال دون سن الخامسة.

شلل الأطفال، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، مرض فيروسى معدى يصيب الأطفال دون سن الخامسة، ويمكن أن يسبب الشلل وصعوبة التنفس وأحيانًا الموت.

ما الأشكال المختلفة من لقاح شلل الأطفال

هناك نوعان مختلفان من لقاح شلل الأطفال، "لقاح شلل الأطفال الفموى" (OPV)، ولقاح شلل الأطفال المعطل الذى يؤخذ عن طريق الحقن (IPV)، لكن أى من الاثنين يجب أن تستخدمه لحماية طفلك من الفيروس القاتل؟.

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لقاح شلل الأطفال الفموى (OPV)

يعتبر لقاح شلل الأطفال الفموى (OPV) بمثابة لقاح يساعد على تطوير الجسم للأجسام المضادة ضد المرض، حيث تساعد مضادات الفيروسات باللقاح فى القضاء على الفيروس بشكل فعال وتمنع زيادة تراكمه، ما يوفر حماية طويلة الأجل وبناء حصانة فى الجسم بجانب أنه غير مكلف.

سلبياته: فى حالات نادرة قد تؤدى العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية إلى شلل فى المناعة.

لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن (IPV)

هو لقاح فيروسى أكثر فاعلية يعطى عن طريق الحقن، هذا النوع ليس لديه أى خطر لتطوير الفيروس لأنه ليس لقاحا حيا، كما أنه يتسبب بشكل ممتاز فى الاستجابة المناعية الوقائية لدى الشخص.

سلبياته: سعره مكلف ولا يمكن أن يحصل عليه الشخص إلا بحضور مرافق طبى، كما أنه يخفض المناعة فى المعدة.

لماذا نحتاج إلى اللقاح المعطل بالحقن

شلل الأطفال مرض فيروسى شديد العدوى ينتشر عبر براز الأشخاص المصابين، لذا يضمن الحصول على اللقاح بالحقن فى أن يكون طفلك فى مأمن من شلل الأطفال، ووفقا للإحصائيات فإن شخصا واحدا من بين كل مليون شخص يتلقون لقاح شلل الأطفال الفموى قد يصاب بشلل الأطفال، لذا يعتبر فيروس شلل الأطفال المعطل مكملا للقاح شلل الأطفال عن طريق الفم للتخلص من فيروس شلل الأطفال تمام.