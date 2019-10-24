شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 5 أكلات تحميك من برد الخريف أهمها الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الخريف تزداد نسبة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا نتيجة لتقلبات الجو وانتشار العدوى والفيروسات، لذلك ينصح بالابتعاد عن أماكن العدوى والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا فيتامين سى، حيث إنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع harpersbazaar فإن هناك العديد من الأكلات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الإصابة ببرد الخريف، وهى:

- الثوم

أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الثوم يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

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- الحمضيات

وتوجد فى البرتقال، الليمون، اليوسفى، فهى من الفواكه الغنية بفيتامين سى الذى يعزز صحة الجسم.

- اللبن

يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

- الفلفل الأحمر

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى.

- الأسماك

تحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من الفيروسات والعدوى.