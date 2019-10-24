شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسبب السكر الصداع؟ اعرف مقدار ما يحتاجه جسمك لتكون فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر عنصر حيوي في كيمياء الجسم، الكثير من السكر أو القليل منه يمكن أن يسبب مشاكل، بما في ذلك الصداع، وذلك لأن السكر له تأثير مباشر على العقل والجهاز العصبي، السيطرة على مستوياته بالدم يمنع الشعور بالصداع .

ووفقا لموقع " healthline" يرتبط الصداع الناجم عن السكر بمستوياته فى الدم، يمنح الجلوكوز طاقة الجسم عن طريق إدخالها إلى مجرى الدم بعد تناول السكر، يحافظ الجسم على مستوى مناسب من السكر في الدم عن طريق تحطيم الجلوكوز بالأنسولين.

تؤثر التقلبات في مستوى الجلوكوز على الدماغ أكثر من أي عضو آخر، الارتفاعات والانخفاضات يمكن أن تؤدي إلى صداع، يرتبط الصداع الناجم عن الجلوكوز أيضًا بالهرمونات التي تنشطها مستويات السكر.

ما هي كمية السكر التي تحتاجها؟

من الصعب بشكل متزايد إدارة كمية مناسبة من السكر، وتوصي جمعية القلب الأمريكية النساء بتناول ما لا يزيد عن ست ملاعق صغيرة من السكر يوميًا ولا يستهلك الرجال أكثر من تسعة ملاعق صغيرة.

ويجب الحفاظ على مستوى السكر في الدم بين 70-120 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملج / ديسيلتر). قد يتغير هذا الرقم إذا كان الشخص مريض بالسكر أو حالة صحية أخرى.

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قد يسبب استهلاك الكثير من السكر أو عدم تناول كمية كافية منه صداعًا مرتبطًا بالسكر بعض الحالات ، مثل السكري ، قد تجعلك أكثر عرضة للصداع المرتبط بالسكر هذا لأنه قد يكون لدى الشخص خطر متزايد لنقص السكر في الدم أو ارتفاعه

نقص سكر الدم

نقص السكر في الدم هو حالة ناجمة عن عدم وجود كمية كافية من السكر في مجرى الدم،يحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض مستويات السكر أقل من 70 ملج / ديسيلتر.

يمكن أن يحدث هذا بعد تخطي وجبة أو الاستمرار لفترة طويلة دون تناول الطعام.

قد يواجه الشخص أيضًا نقص السكر في الدم التفاعلي هذا انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة يحدث هذا في غضون أربع ساعات من الأكل، مثال على نقص السكر في الدم التفاعلي هو عند تناول السكريات البسيطة، مثل السكر الأبيض يؤدي ذلك إلى رفع نسبة السكر في الدم بسرعة ثم زيادة إنتاج الأنسولين مما يؤدي إلى انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم، كلا النوعين من نقص السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى الصداع والصداع النصفي.

انخفاض السكر في الدم قد يسبب صداع عام أو حتى الصداع النصفي بالإضافة إلى الشعور بالغثيان .