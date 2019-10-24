"بلوغ الميل الأخير".. عالم بلا شلل أطفال

عالم بلا شلل أطفال، الهدف الأسمى لمنتدى "بلوغ الميل الأخير" الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالمرض ومكافحة انتشاره، والقضاء عليه بشكل كلي، فبحسب منظمة الصحة العالمية "طالما يوجد طفل واحد مصاب بعدوى فيروس الشلل فإن الأطفال في جميع البلدان معرضون لخطر الإصابة بالمرض".

ولهذا السبب يقام المنتدى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تحت شعار ”"بلوغ الميل الأخير: تكثيف الجهود نحو تحقيق الهدف"، إذ بذلت الحكومة الإماراتية جهودا عالمية واسعة لمكافحة المرض.

ويهدف المنتدى إلى التباحث بشأن أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأمراض الوبائية المستعصية ومكافحتها، ويُعقد كل سنتين، مستضيفا أبرز القيادات في مجال الصحة العالمية إلى جانب الخبراء والمختصين في القطاعات الصحية، وسيشكل منصة للعاملين في مجال الصحة والمبتكرين والخبراء للتعريف بتجاربهم وإنجازاتهم في هذا المجال.

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ويحتضن المنتدى على مدار يوم كامل فعاليات تشمل جلسات تفاعلية ومناقشات وورش عمل ستحتفي بالنجاحات وتسلط الضوء على التحديات، وستسهم في التوصل إلى حلول ناجعة من خلال الاستخدام المبتكر للقاحات والتكنولوجيا والبنية التحتية الصحية العالمية، بالإضافة إلى تسخير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتتميز دورة 2019 من المنتدى بفعالية جمع التبرعات لاستراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، إذ تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على دور الدول المانحة وأهمية تحمل القطاعات الحكومية والخاصة مسؤولياتها وتعاونها لمواجهة شلل الأطفال.

وسيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنذ عام 2011، تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم أكثر من 250 مليون دولار دعماً للعديد من المبادرات الصحية العالمية للقضاء على الأمراض الفتاكة والموهنة.



