الإمارات.. خط دفاع عالمي ضد شلل الأطفال

سارت حكومة الإمارات العربية المتحدة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورؤيته في مد يد العون لشعوب العالم والالتزام بتحسين الظروف المعيشية للإنسان أيا كانت جنسيته، فكانت مبادراتها في قطاع الصحة حول العالم شاهدة على جدية مساعيها للقضاء على أوبئة تفتك بالبشر وتوهن قواهم.

لاعب دولي رئيسي

أولت الإمارات جهودا خاصة لمكافحة شلل الأطفال الفيروسي، متعاونة مع منظمة الصحة العالمية عن طريق تقديم تبرعات ومنح يتم تخصيصها لمكافحة المرض والقضاء على الفيروس المسبب له، بداية من عام 2011؛ إذ قدمت بين عامي 2011 و 2018 مبلغا قدر بـ200 مليون دولار، استفادت منه عدة دول منها باكستان وأفغانستان كونها الأكثر احتياجا.

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وسلطت دولة الإمارات الضوء على مبادرة استئصال شلل الأطفال بمعرض أقيم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وافتتحته البعثة الدائمة لدولة الإمارات وبالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية شهر سبتمبر الماضي؛ إذ ثمن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال.

”بلوغ الميل الأخير“

وباتت الإمارات ركنا مهما من استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 وجزءا أساسيا من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، خصوصا مع إقامة فعالية جمع التبرعات للاستراتيجية خلال منتدى "بلوغ الميل الأخير"، حيث يتم تسليط الضوء على التزامات الحكومات المانحة والجهات الخيرية وقادة القطاع الخاص بقضية استئصال شلل الأطفال.

حملة الإمارات في باكستان

في باكستان وحدها استفاد أكثر من 16 مليون طفل وتم خلالها توزيع أكثر من 419 مليون جرعة تطعيم بجهود 106 آلاف عامل في قطاع الصحة من أطباء وممرضين، وأكثر من 25 ألف فرد سلامة وأمن.

وجاءت الحملة في إطار برنامج المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، الذي انطلق بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغية مد يد العون والمساعدة الإنسانية لأبناء الشعب الباكستاني ودعم جهودهم التنموية نحو تحقيق المستقبل الأفضل.