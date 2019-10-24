إنفوجراف.. حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استفاد ملايين الأطفال الباكستانيين من حملة الإمارات العربية المتحدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي جاءت في إطار المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إذ انطلق بتوجيه من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكان هدف الحملة مساعدة أبناء الشعب الباكستاني ودعم جهودهم التنموية نحو تحقيق المستقبل الأفضل.

ونجحت الحملة بتطعيم أطفال باكستانيين من 103 مناطق نائية وخطرة ضد الفيروس المسبب، وشارك بالحملة ما يزيد على 106 آلاف شخص من قطاع الصحة من أطباء وممرضين، إضافة إلى 25 ألفا من أفراد الحماية.

إليكم إنفوجراف يقدم بالأرقام أهم نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان:



