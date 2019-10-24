إنفوجراف.. اليوم العالمي لشلل الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي العالم 24 أكتوبر/تشرين الأول كل عام اليوم العالمي لشلل الأطفال، وتنطلق الفعالية هذا العام تحت شعار "يوم واحد.. تركيز واحد: إنهاء شلل الأطفال".

ويهدف الحدث الدولي إلى إذكاء الوعي بالقضاء على شلل الأطفال، والاحتفال بجهود الآلاف من موظفي منظمة الصحة العالمية وغيرهم من المتطوعين الملتزمين بالقضاء على شلل الأطفال.

شلل الأطفال من أقدم الأمراض التي أصابت الإنسان منذ عصور، وكانت أول معرفة بالمرض القاتل في بعض الأحيان عام 1350 قبل الميلاد بواسطة القدماء المصريين، ومنذ ذلك التاريخ عانت البشرية في جميع أصقاع المعمورة من آثاره على صحة الأطفال والمجتمع.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن اليوم العالمي لشلل الأطفال.



