الإمارات تكافح شلل الأطفال.. تطعيم 71 مليون باكستاني خلال 5 أعوام

منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا، تواصل الإمارات العربية المتحدة أهدافها النبيلة في مكافحة مرض شلل الأطفال بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى أصبحت مثالا يحتذى به في فعل الخير، ومؤكدة أن نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله باقٍ لن ينقطع.

ونجحت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في الـ4 أشهر الأولى من عام 2019 في إعطاء 36 مليونا و265 ألفا و690 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في باكستان، حيث تقدم الحملة شهرياً جرعات التطعيم لنحو 14 مليون طفل.





419 مليون جرعة.. 71 مليون طفل

وبالإجمال منذ عام 2014 وحتى سبتمبر 2019 قدمت الإمارات نحو 419 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني.

وتأتي المساهمات في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة وتقديم المساعدات لهم، ودعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال والتقليل من حالات الإصابة.

وشمل نطاق ونمط الدعم الذي تقدمه إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان لحملات التطعيم جميع مكونات الحملة من خلال تمويل برامج التدريب والاتصالات والتنسيق وتكاليف الجهد الميداني لفرق التطعيم والفرق الأمنية والمراقبين، إضافة إلى تنفيذ خطة التوعية الإعلامية الاجتماعية.

ونفذت هذه الحملات بالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة الجيش الباكستاني ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الباكستانية ووزارات الصحة في حكومات الأقاليم ومؤسسة بيل ومليندا جيتس.





إشادة عالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يأتي في مقدمة الداعمين لجهود مكافحة مرض شلل الأطفال في العالم.

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وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، للقضاء على مرض شلل الأطفال حول العالم.

وأكد أن القضاء على شلل الأطفال لا يتحقق بدون شركاء مثل الإمارات، مخصصا الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جهوده الكثيفة في دعم هذه الأهداف.

شلل الأطفال





ويعرف عن شلل الأطفال أنه مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

ويدخل الفيروس جسم الإنسان عبر الفم ويتكاثر في الأمعاء، وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال "يصيب الساقين عادة".

ويلاقي ما يتراوح بين 5 و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

بلوغ الميل الأخير





تستضيف أبوظبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فعاليات منتدى بلوغ الميل الأخير، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويستقطب المنتدى أكثر من 250 شخصية من أبرز القيادات في مجال الصحة العالمية لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم.

ويعقد المنتدى فعالية لجمع التبرعات لاستراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، حيث سيتم تسليط الضوء على التزامات الحكومات المانحة والجهات الخيرية وقادة القطاع الخاص بقضية استئصال شلل الأطفال.