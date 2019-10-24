لندن ـ ماريا طبراني
تمتلك ثمرة الأفوكادو خصائص جمالية وعلاجية للبشرة لاحتوائها على العديد من المصادر الغذائية الضرورية كالمعادن والفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي الأفوكادو على فيتامينات C وE اللذين يغذيان البشرة من الداخل، كما يحمي اللوتين والزياكسانثين البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنعان علامات الشيخوخة التي تسببها.
ومن أبرز فوائد الأفوكادو للبشرة:
- يرطب البشرة.
- ينظف الجلد.
- يعالج حب الشباب.
- يؤخر الشيخوخة.
- يضيء ويفتح الجلد.
اقرا ايضاً:
فوائد بذور الأفوكادو للقضاء علي الميكروبات المعدية
قناع الأفوكادو والعسل لعلاج حب الشباب:
يساعد الأفوكادو على التحكم في الزيت الزائد الذي ينتجه الجلد وبالتالي يمنع ظهور حب الشباب أما العسل فيحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.
المكونات:
- حبة أفوكادو
- ملعقة عسل
طريقة التحضير:
يمزج الأفوكادو والعسل في وعاء وتخلط المكونات جيداً معاً، وبعدها يفرد الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.
قد يهمك ايضاً:
تعرَّف على أفضل وقت لتناول الفيتامينات ومخاطرها قبل النوم
دراسة تؤكد أن نقص الفيتامينات دليل على مشاكل الهضم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أبرز فوائد ثمرة "الأفوكادو" الجمالية للبشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.