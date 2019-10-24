تعرفي على أبرز فوائد ثمرة "الأفوكادو" الجمالية للبشرة

تمتلك ثمرة الأفوكادو خصائص جمالية وعلاجية للبشرة لاحتوائها على العديد من المصادر الغذائية الضرورية كالمعادن والفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي الأفوكادو على فيتامينات C وE اللذين يغذيان البشرة من الداخل، كما يحمي اللوتين والزياكسانثين البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنعان علامات الشيخوخة التي تسببها.

ومن أبرز فوائد الأفوكادو للبشرة:

- يرطب البشرة.

- ينظف الجلد.

- يعالج حب الشباب.

- يؤخر الشيخوخة.

- يضيء ويفتح الجلد.

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قناع الأفوكادو والعسل لعلاج حب الشباب:

يساعد الأفوكادو على التحكم في الزيت الزائد الذي ينتجه الجلد وبالتالي يمنع ظهور حب الشباب أما العسل فيحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

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المكونات:

- حبة أفوكادو

- ملعقة عسل

طريقة التحضير:

يمزج الأفوكادو والعسل في وعاء وتخلط المكونات جيداً معاً، وبعدها يفرد الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.

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