شكرا لقرائتكم خبر عن "انا بخير" جملة قد تكون علامة على الإصابة بالاكتئاب المبتسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من المشكلات النفسية الأكثر شيوعا، والتى قد تصيب أى شخص فى كل المراحل العمرية وحتى الأطفال وتصيب الشخص بحالة حزن وخمول ويأس، وتختلف أعراض الإصابة بالاكتئاب من شخص لآخر.

ووفقا لموقع " healthline" يوجد نوع خطير من الاكتئاب يسمى "الاكتئاب المبتسم"، وهو مصطلح يطلق على الشخص المصاب بالاكتئاب في الداخل بينما يبدو سعيدًا تمامًا من الخارج.

ولا يتم التعرف على الاكتئاب المبتسم كشرط في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) ولكن من المرجح أن يتم تشخيصه على أنه اضطراب اكتئابي كبير له ميزات غير نمطية .

ويؤثر الاكتئاب على الجميع بشكل مختلف وله مجموعة متنوعة من الأعراض ، وأبرزها الحزن العميق وتشمل الأعراض الكلاسيكية الأخرى:

ـ التغيرات في الشهية والوزن والنوم.

ـ التعب أو الخمول.

ـ مشاعر اليأس ، وقلة احترام الذات ، وانخفاض قيمة الذات.

ـ فقدان الاهتمام أو المتعة في فعل الأشياء الذى كان يستمتع به من قبل.

قد يعاني شخص مصاب بالاكتئاب المبتسم من بعض أو كل ما سبق ، ولكن في الأماكن العامة ، تكون هذه الأعراض غائبة إن لم تكن كاملة في الغالب، قد يبدو الشخص المصاب بالاكتئاب المبتسم:

ـ فرد نشط وعالي الأداء.

ـ شخص يحمل وظيفة ثابتة ، مع عائلة صحية والحياة الاجتماعية.

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ـ شخص يبدو أنه مبهج ومتفائل وسعيد بشكل عام.

ـ إذا كان الشخص المريض يعانى من الاكتئاب المبتسم فقد يشعر بـ:

ـ إظهار علامات الاكتئاب سيكون علامة على الضعف.

ـ رفض الاعتراف بالإصابة بالإكتئاب وترديد عباره "انا بخير" .

ـ أن العالم سيكون أفضل حالا بدونه.

من أعراض الاكتئاب النموذجية وجود طاقة منخفضة بشكل لا يصدق وصعوبة فى القيام بأى عمل أو النهوض من على الفراش، أما في فى حالة الاكتئاب المبتسم قد لا تتأثر مستويات الطاقة إلا عندما يكون الشخص وحده.

بسبب هذا ،قد يكون خطر الانتحار أعلى يشعر الأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد أحيانًا بالانتحار لكن الكثير منهم لا يملكون الطاقة اللازمة للتصرف في هذه الأفكا ولكن قد يكون لدى شخص مصاب بالاكتئاب المبتسم الطاقة والحافز للتخلص من حياته.

كما هو الحال مع أنواع أخرى من الاكتئاب ، يمكن أن يكون سبب الاصابة بالاكتئاب المبتسم التعرف لموقف صعب مثل العلاقة الفاشلة أو فقدان الوظيفة.

هناك صعوبات في تشخيص الاكتئاب المبتسم حتى أن الكثير من الناس قد لا يعرفون حتى أنهم مصابون بالاكتئاب ولا يطلبون المساعدة.