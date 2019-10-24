شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن الإصابة بحساسية الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر العديد من الأضرار الصحية علي المرأة الحامل خلال فترة الحمل، ومن المشكلات الصحية التي تتعرض لها بعضهن هي حساسية الحمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذه المشكلة وفقا لموقع " web med".

ما هي أسباب الإصابة بحساسية الحمل؟

هناك العديد من الأصباب المؤدية للإصابة بحساسية الحمل للمرأة الحامل، وأولها ضعف المناعة لديهن، وأسباب أخري منها التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لها كزيادة هرمون البروجيستيرون والاستروجين، كما التعرض للتغيرات الجوية وتقلبات الطقس من الأمور التي تزيد من فرص التعرض لهذا الأمر أيضا، وأيضا العامل الوراثي له دور كبير، وإذا كانت بالفعل من النساء اللاتي يعانين من الحساسية من قبل فتكون أكثر عرضة لها خلال فترة الحمل.

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ما هي أعراض الإصابة بحساسية الحمل؟

أعراض عديدة تتعرض لها النساء خلال فترة الحمل وتعني أنها مصابة بحساسية الحمل، ومنها الإصابة أو ظهور الطفح الجلدي الذي يصاحبه ظهور حبوب في أماكن عديدة في الجسم، بالإضافة إلي تورم الوجه مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وأيضا تشعر بضيق في التنفس.

ما هو علاج الإصابة بحساسية الحمل؟

خلال فترة الحمل لا يسمح بتناول الأدوية العلاجية وخاصة الخاصة بعلاج الحساسية، ولذا عليها الإكثار من تناول الماء لترطيب الجسم، وارتداء الملابس القطنية لتجنب تهيج الحساسية، الابتعاد عن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية لأنها تساهم بشكل في زيادة الأعراض، وعليها الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وخاصة الغنية بالألياف.