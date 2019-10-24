شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوي مناعة طفلك فى تقلبات الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس الشديدة وسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، يتعرض العديد من الأطفال للإصابة بنزلات البرد القاسية، وهناك العديد من الحيل الهامة التي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لموقع " Parent".

في بداية الأمر يجب علي الأم القيام ببعض التغيرات في العادات الغذائية واليومية للطفل، لأن يجب حماية طفلك من نزلات البرد عن طريق تقوية الجهاز المناعي الخاص، عن طريق القيام ببعض الأشياء التي تساهم بشكل كبير في تقويته.

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أوصي التقرير الأمهات بضرورة الاهتمام بإعطاء الأطفال كميات وفيرة من الماء لأن جميع الدراسات الطبية أكدت دور الماء في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، كما ينصح أيضا بالإكثار من إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والجوافة والأناناس لأنها تحتوي أيضا علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم.

مما لاشك فيه أن تناول طفلك لكمية وفير من المكسرات كوجبة أساسية في اليوم من الحيل الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحد من تعرضه للإصابة بنزلات البرد، كما ينصح بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، لأنها تعمل علي تعزيز وتقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ وقوي.