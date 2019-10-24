شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر قد يتعرض لها طفلك من سقوطه على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض بعض الأطفال للسقوط علي الأرض بشكل مفاجئ، وهذا الأمر يعرض حياة الطفل وخاصة إذا كان رضيع للخطر، فنجد أن بعض الأطفال يسقطون علي الأرض أثناء النوم أو الجلوس أو ما شابه ذلك، ولذا علي الأم الانتباه لبعض العلامات التي تظهر علي الطفل بعد السقوط ويجب معرفتها للحفاظ علي صحة الطفل، وذلك وفقا لموقع " Medical news today ".

فإذا تعرض طفلك لفقدان التركيز والانتباه، وعدم انتظام النفس وظهور بعض الجروح الحادة في مكان سقوطه والغثيان أو نزول دم أو سائل من الأنف، وحدوث تغيرات في طبيعية الطفل كالنوم الكثير أو عدم القدرة علي تناول الطعام، فهنا عليك الذهاب للطبيب فورا، لأن هذه العلامات تعد مؤشر لوجود مشكلة علي صحة الطفل.

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اضرار سقوط الطفل

ما هي الإصابات التي قد يتعرض لها الطفل نتيجة سقوطه؟

أوضح التقرير أنها كثيرة فمن الممكن أن يتعرض الطفل للإصابة بارتجاج في المخ وذلك يحدث في حالة سقوطه علي الرأس، وفي حالة إصابته بهذا الأمر تجده الأم فاقد للتركيز، ولدية رغبة في الغثيان وعدم قدرته علي تناول الطعام.

وقد يتعرض الطفل للإصابة بجروح في الجمجمة، أو المخ وهنا يجب الذهاب للطبيب لتجنب التعرض لضمور في المخ، أو يحدث أي مضاعفات أخري صحية.