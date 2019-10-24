شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هى العلاقة بين آلام الأسنان والتهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بألم شديد في الأسنان، دون وجود سبب واضح كتورم أو مشاكل في اللثة، وخلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لألم في الأسنان، وذلك وفقا لموقع " Medical news".

مما لاشك فيه أن الإصابة بألم في الأسنان يعد من أصعب أنواع الألم التي يمر بها الشخص، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض لمثل هذه المواقف، ومنها:

-الإصابة بتسوس الأسنان يعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بألم في الأسنان، وهذا الأمر يرجع لعدم الاهتمام بنظافة الأسنان عن طريق غسلها يوميا.

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-السبب الثاني يرجع إلى التعرض للإصابة بأمراض اللثة كتورم أو نزيف، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بألم شديد في الأسنان.

- السبب الثالث هو التهاب الجيوب الأنفية أو وجود مشاكل في الأذن، هذان السببان هما اساسين في الشعور والإصابة بألم شديد في الأسنان، ويكون السبب هو أن وجود التهابات أو مشاكل فيهم يتسبب في الضغط علي عصب الأسنان فيتسب الشعور بالألم.

وقدم التقرير بعض النصائح والعلاجات المنزلية التي تساهم في علاج الألم الأسنان، ومنها القرنفل وأوراق الجوافة والثوم، فجميعها حيل طبيعية للقضاء علي ألم الأسنان خاصة خلال فترة الليل.