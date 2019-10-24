شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. فقر الدم والتعب قد يكونان علامة على الإصابة بسرطان الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر أعراض سرطان الكلى في أماكن مثل أسفل الظهر، ويؤدى إلى فشل الكلى في عملها الهام للجسم وتصفية النفايات من الدم، والسيطرة على ضغط الدم وإنشاء خلايا الدم الحمراء.

ووفقا لموقع" healthline" يمكن للجسم أن يعمل بشكل طبيعي مع كلية واحدة فقط، ولكن عندما ينمو الورم السرطانى، قد تتعطل وظائف الكلى الطبيعية.

يعد سرطان الكلى ، الذي يطلق عليه أيضًا سرطان الخلايا الكلوية (RCC) ، أحد أكثر عشرة أنواع سرطانية شائعة عند كل من الرجال والنساء، يتم تشخيص سرطان الكلى بشكل شائع عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.غالبًا ما يتم العثور عليه بالصدفة أثناء اختبارات التصوير الروتينية.

وجود دم في البول، هو واحد من الأعراض الأكثر شيوعا يظهر في 40 إلى 50 في المئة من المصابين بسرطان الكلى، حتى لو كانت كمية صغيرة من الدم يمكن أن تتسبب في تغيير اللون مثل الوردي أو البني أو حتى الأحمر. يمكن أن يكون وجود الدم غير متسق، حيث يظهر كل يوم تقريبًا. في بعض الأحيان تكون كمية الدم صغيرة جدًا ولا يمكن اكتشافها إلا أثناء إجراء تحليل للبول.

من الأسباب الأخرى الأكثر شيوعًا للدم في البول، التهاب المثانة أو الكلى، حصى الكلى ، الخراجات ، أو إصابة الكلى.

آلام أسفل الظهر

آلام الظهر شائعة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.،هذا عادة ما يكون بسبب إصابة العضلات ،آلام الظهر هي أيضا أقل شيوعا من أعراض سرطان الكلى حوالي 41 في المئة من الناس الذين يعانون من سرطان الكلى يعانون من آلام الظهر،يمكن أن يتراوح الألم من وجع بسيط إلى طعنة حادة على أحد جانبي الجناح أو أسفل الأضلاع على الظهر.

كتلة حول البطن

يمكن أن تكون الكتلة في البطن أو الجانب أو الظهر علامة على الإصابة بسرطان الكلى، يمكن أن يبدو كأنه نتوء صلب أو سميك أو منتفخ تحت الجلد.

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فقر الدم والتعب

التعب هو أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لأي نوع من أنواع السرطان، خاصةً أثناء العلاج،حوالي 70 إلى 100 في المئة من الأشخاص الذين خضعوا لعلاجات السرطان أفادوا بشعورهم بالتعب الشديد

يعاني حوالي 21 بالمائة من المصابين بسرطان الكلى من فقر الدم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن يتسبب فقر الدم أيضًا في تفاقم التعب ، وضيق التنفس ، والدوخة ، والبشرة الشاحبة.

فقدان الوزن غير متوقع

حوالي 28 في المئة من المصابين بسرطان الكلى يعانون من فقدان الوزن. يحدث هذا عادة بسرعة ، حيث ينتشر الورم إلى أعضاء أخرى.

المخاطر والوقاية

بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من غيرهم.عوامل الخطر تشمل:

العمر مع التقدم في السن تزداد فرص الإصابة بسرطان الكلى.

التدخين.

السمنة المفرطة.

ضغط الدم المرتفع.