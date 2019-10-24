شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بالالتهاب الرئوي وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي هو التهاب في أنسجة الرئة يصيب أحد جانبي الصدر أو كلاهما ويحدث غالبًا نتيجة للعدوى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الالتهاب الرئوى وأبرز أسباب الإصابة به ، وفقاً لموقع Doctor.

الالتهاب الرئوي هو عدوى في إحدى الرئتين أو كلاهما تسببها عادة البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وهو من الأمراض الشائعة، حيث يصيب حوالي 1% من البالغين في المملكة المتحدة كل عام.

ويموت الكثير من الناس بسبب الالتهاب الرئوي كل عام، معظمهم من النساء خاصة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، ويبلغ معدل الوفيات الإجمالي بسبب الالتهاب الرئوي حاليًا 5 % ، أي حوالي 1 من كل 20 شخصًا مصاب بهذا المرض.



الالتهاب الرئوى

أسباب الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي له عدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك العدوى، واستنشاق السموم وردود فعل الحساسية:

• الالتهاب الرئوي والعدوى

يمكن أن يحدث عدوى الالتهاب الرئوي بسبب الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المختلفة بما في ذلك الفيروسات والفطريات والطفيليات ونصف مجموع حالات الالتهاب الرئوي تسببها البكتيريا والمعروفة باسم العقدية الرئوية فهي السبب الرئيسي للالتهاب الرئوي.

• الالتهاب الرئوي واستنشاق السموم

بالإضافة إلى العدوى، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي أيضًا بسبب المواد الكيميائية المسببة للتآكل التي يتم استنشاقها إلى الرئتين أو استنشاق الدخان السام من الحريق.

• الالتهاب الرئوي والحساسية

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي نتيجة تنفسك في شيء تشعر بالحساسية تجاهه والالتهاب الرئوي الناجم عن الحساسية هو التهاب الحويصلات الهوائية الخارجية.

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الالتهاب الرئوى

أعراض الالتهاب الرئوي

يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوي فجأة أو قد تستمر ببطء لعدة أيام، وقد تشمل ما يلي:

-يبدأ الالتهاب الرئوي الجرثومي الكلاسيكي فجأة في الارتعاش من النوبات والحمى وآلام الصدر والسعال.

- السعال الجاف في البداية ، لكن خلال يوم أو يومين يبدأ الشخص في السعال المصحوب بالبلغم أصفر اللون ملطخ بالدماء أو بلون الصدأ.

- التنفس السريع والضحل، مع وجود اللون الأزرق حول الشفاه والأظافر بسبب قلة الهواء.

-ألم عند التنفس بعمق أو السعال، قد تكون هذه علامة على أن الالتهاب قد انتشر إلى الغشاء الذي يغطي الرئتين.

-قد يكون المريض في حالة ارتباك حادة، وهذا أكثر شيوعًا عند كبار السن.

- الهربس (القروح الباردة) حول الفم.