شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الجسم بالجنون ويهاجم جهاز المناعة نفسه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يصاب جسمك بالجنون وبدلاً من أن يهاجم جهاز المناعة البكتيريا والفيروسات يهاجم الخلايا السليمة، وهو ما يجعلك تصاب ببعض الأمراض تسمى أمراض المناعة الذاتية، وفقاً لموقعى "Health line" و Medline plus.

ومرض المناعة الذاتية هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي جسمك عن طريق الخطأ، فإذا تعرضت للإصابة بمرض المناعة الذاتية، يخطئ الجهاز المناعي في جزء من جسمك، مثل المفاصل أو الجلد، باعتباره غريباً، ويطلق بروتينات تسمى الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا السليمة.

بعض أمراض المناعة الذاتية تستهدف عضوًا واحدًا فقط، مرض السكري من النوع 1 يدمر البنكرياس، بينما أمراض أخرى، مثل الذئبة الحمامية الجهازية، تؤثر على الجسم كله.

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امراض المناعة

حتى الآن لا يعرف أحد ما الذى يسبب أمراض المناعة الذاتية، لكن هناك عوامل خطر تزيد احتمالات الإصابة بها مثل: الوراثة لأمراض المناعة الذاتية أو الجنس، حيث أن النساء - وخاصة النساء الأميركيات من أصول إفريقية، وأمريكا اللاتينية ، والنساء الأمريكيات- هن أكثر عرضة لبعض الأمراض المناعية الذاتية، وكذلك قد تتسبب بعض الأحداث أو التعرض لملوثات فى البيئة إلى الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية أو تزيدها سوءًا، حيث ترتبط أشعة الشمس والمواد الكيميائية بالعديد من أمراض المناعة الذاتية.

في كثير من الأحيان، تكون الأعراض الأولى لأمراض المناعة الذاتية هي التعب، آلام العضلات، وارتفاع درجات الحرارة، الالتهاب، الذي يمكن أن يسبب الاحمرار والحرارة والألم والتورم.

وهناك أكثر من 80 نوعًا من أمراض المناعة الذاتية، منها الثعلبة، الذئبة الحمراء، السكرى من النوع الأول، التهاب المفاصل الروماتويدى وغيرها.