شكرا لقرائتكم خبر عن احذري هذة الأطعمة.. تسبب التهاب المفاصل والان مع التفاصيل

لتغذية السليمة الصحية هي التي تجلب الصحة الجيدة للشخص، ونجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة والمعلبة بكثرة هم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، كما أن هناك نوعيات معينة من الطعام تزيد من فرص إصابة الشخص بالأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، حيث أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بمرض التهاب المفاصل.

وبعد البحث عن هذا الأمر أتضح بالفعل أن الإكثار من تناول اللحوم الدهنية تزيد فرص تراكم الدهون علي المفاصل وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل، وأيضا زيادة الوزن ومشاكل في القلب.

أوضح التقرير أن هناك بعض الأطعمة يتعين تجنب تناولها في حالة الإصابة بالتهاب المفاصل، ومنها الطماطم والبطاطس والباذنجان، وهذا الأمر يرجع لاحتوائهم علي مادة "سولانين" التي تزيد من الشعور بالأعراض.

السم الأبيض - المتمثل في الدقيق والسكر - الموجود في الحلويات والمشروبات الغازية من الأمور التي تسبب الإصابة بالتهاب.