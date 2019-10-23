5 نصائح لدعم مريضة سرطان الثدي

الحالة النفسية لمريضة سرطان الثدي ضرورية لإحراز نتائج إيجابية خلال فترة العلاج، لذا وجهت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 5 نصائح مهمة تحافظ من خلالها على نفسية سليمة خلال رحلتها مع العلاج.

ويعد أكتوبر/تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أبرز أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

ونصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي المريضات وأسرهن بالآتي:

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القلق عدوك

القلق من المستقبل يقلل سعادتك في الحاضر، ويقف أمام نجاحك ويؤثر بالسلب على صحتك ويعرضك لأمراض عضوية كثيرة، لذلك درّبي نفسك على التخلص من القلق والانتصار عليه.

الصراحة

إذا اكتشفتِ أنك مصابة بسرطان الثدي ومقبلة على مرحلة العلاج لا تخافي من إبلاغ أولادك بأسلوب بسيط إذا كانوا في سن صغيرة؛ لأن دعمهم لك ببراءة تفكيرهم سيخفف عنك ويعطيك قوة وشجاعة.

أحبِّي نفسَك

توقفي فورا عن الكلام السلبي عن نفسك (أنا فاشلة، أنا غبية، أنا مش بعرف، أنا مش هقدر) واستبدلي به كلاما إيجابيا وتشجيعيا (أنا أعرف.. أنا شجاعة.. أنا ناجحة.. أنا قوية.. أنا جميلة) والأهم من ذلك أن تحبي نفسك.

الإرادة

ليس صعبا أن تحمي نفسك من سرطان الثدي، الأمر يحتاج فقط إلى إرادة وممارسة الرياضة والحفاظ على وزنك وتناول طعام صحي.

الحالة النفسية

الحالة النفسية لمحاربة سرطان الثدي عند الأنثى فارقة في استجابتها للعلاج، فهي بحاجة إلى دعم المحيطين بها، وخصوصا أسرتها والمتعافين من السرطان؛ لأن ذلك يحدث فارقا كبيرا في حياتها.