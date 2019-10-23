أسماء مواليد مستوحاة من الشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - الشمس بأشعتها الذهبية الصفراء ونورها وبهاءها، والضياء الذي يعم الكون فينشر الدفء والنشاط، هل قررت أن تختاري لمولودك القادم اسماً تستوحيه من الشمس؟

إذا كنت تبحثين عن هذا الاسم المميز فتابعي معنا هذه المجموعة من الأسماء: أسماء مواليد مميزة شمس: هو اسم الكوكب الذهبي العظيم الفوائد للبشرية والأحياء على الأرض. مالينا: ويعني آلهة الشمس ضمن أساطير الأسكيمو. آرون: اسم ولد ويعني إله الشمس في الحضارة الهندوسية. ظلال: هي آثار تتركها أشعة الشمس على الأجسام على الأرض وتختلف حسب الزمن. Advertisements شعاع: اسم بنت ويعني خيط ذهبي من خيوط الشمس. شمس الدين: اسم عربي أصيل ويصلح للولد ويدل على العظمة.

نور الدين: يشير لنور وبهاء ومكانة وعظمة وليس هناك أعظم من نور الشمس بعد نور الإيمان. روشان: اسم فارسي ويعني ضوء النهار. إليودورو: اسم إسباني ويعني هدية من الشمس. سوليه: وهو الشمس بالفرنسية. سولانا: وهو نور الشمس وهو أصله إسباني.

كاليندا: اسم هندي ويعني نور الشمس.

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