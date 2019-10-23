تغيرات غريبة تحدث لك بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - ليس التغير الوحيد الذي يحدث لك بعد الولادة هو زوال البطن بسبب نزول الجنين، وبأنه قد أصبح روحاً إلى جوارها وعلى الأرض، فهناك تغيرات تحدث لجسمك ولا تعرفين عنها شيئاَ، ويجب أن يخبرك عنها الدكتور راتب نوفل، اختصاصي النساء والولادة لكي تستعدي لتقبلها، ولا تشعري بالصدمة والاستغراب منها وهذه التغيرات هي... معدل الذكاء توصل العلماء وبعد دراسات طويلة إلى أن معدل الذكاء لدى المرأة بعد الولادة يزداد بصورة ملحوظة، ربما السبب الأول لذلك هو أنها قد أصبحت مسؤولة عن طفل أو روح جديدة، مما يزيد من نشاط الدماغ لحمايته ورعايته، كما أن المرأة التي تنجب يصبح الدماغ لديها أكبر وبصورة واضحة ولذلك يفضل أصحاب العمل المرأة التي لديها أطفالاً لأنها قادرة على الإنتاج. تغير في صوت المرأة Advertisements حيث تبين لعلماء في جامعة ساسكس أن صوت المرأة يتغير بعد الولادة حيث يصبح صوتها أقل وأكثر رتابة، ويقصد بالرتابة أن رنينه يختفي، ربما بدافع التعب والإرهاق والمسئولية الجديدة والتوجس منها، ولكن صوتها يعود إلى طبيعته بعد عام من الولادة. القلق يحدث لدى المرأة بعد الولادة تغيرا في مستوى هرمون الأوكسيتوسين وبالتالي فهي تشعر بالقلق دائماَ وربما لذلك يعزى اكتئاب الولادة إلى كل النساء بنسب متفاوتة، ولكن القلق الذي تشعر به النساء فهو يكون عاماَ فهي قلقة بشأن طفلها ولا تعرف كيف تربيه، ولا تعرف التعامل معه حين يبكي مثلاً، وتتساءل باستمرار هل ينام جيداَ مثل باقي الأطفال، هل يأكل وينمو بصورة طبيعية، هذا القلق يستمر معها حتى يكبر. الجهاز المناعي تستغرب النساء بأنهن أصبحن عرضة للإصابة بالأمراض، وتشير إحداهن بأنها لم تكن تعاني من أي مرض قبل الزواج، والسبب ان ضعف جهازها المناعي يحدث مع بداية الحمل فلا يمكن أن يكون جهازها المناعي قوياَ ويستمر حملها، فضعف الجهاز المناعي يسمح بأن يتقبل جسمها خلايا جديدة وهي الجنين، وبالتالي لا يحدث الإجهاض، وربما تستمر هذه الحالة لعدة سنوات بعد الولادة، ولهذا السبب يجب تباعد الولادات خوفاً على صحة الأم.

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