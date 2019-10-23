شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لآلام الرقبة أن تتطور إلى حد إصابتك بالشلل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الرقبة من المشكلات الشائعة نتيجة للتعرض لإصابة او الاستخدام الخاطيء والافراط فى استخدام الهاتف المحمول واجهزة الكمبيوتر، تتكون الرقبة من سبع فقرات هذه هي العظام المتشابكة مفصولة الأقراص والتي تمكن الانسان من الحركة والاستقرار.

و الرقبة أقل حماية من بقية العمود الفقري مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة أو الحالات التي تسبب الألم.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" العديد من حالات آلام الرقبة خفيفة وسوف تشفى بمفردها في غضون بضعة أيام، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون آلام الرقبة علامة على شيء أكثر خطورة.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لآلام الرقبة وهى:إجهاد العضلات

شد عضلات الرقبة يمكن أن يسبب وجع في المنطقة قد تظهر هذه الآلام بشكل مستمر أو خفقان، ويزداد عند تحريك الرأس.

يمكن أن تحدث الشد العضلي نتيجةوجود وضعية سيئة، النوم في وضع دون دعم الرقبة جيدا، الجلوس على مكتب أو كمبيوتر لفترة طويلة.

داء الفقار

يشير داء الفقار أو انحطاط القرص العنقي إلى وقت تآكل الأقراص الموجودة بين فقرات الرقبة، مما يزيد الاحتكاك بين الفقرات ويمكن أن يسبب الألم وتصلب في الرقبة نتيجة لذلك.

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التعرض لإصابة

الرقبة مرنة وتدعم باستمرار الرأس هذا يجعلها عرضة للإصابة بشكل خاص، من أمثلة أسباب إصابة الرقبة المحتملة حوادث السيارات، الاصابات الرياضية اثناء لعب كرة القدم، السقوط، رفع الاثقال

في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن تؤدي الإصابة إلى كسر في الرقبة يحدث هذا عندما تصبح واحدة أو أكثر من الفقرات مكسورة.

يمكن أن يتسبب كسر الرقبة في ألم شديد قد ينتشر إلى مناطق أخرى من الحبل الشوكى كما أنه يزيد من خطر إصابة الحبل الشوكي وفقدان الوظيفة العصبية ، بما في ذلك الشلل.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي يمكن أن تسبب العدوى مثل البكتيريا أو الفيروس ، حدوث هذا الالتهاب.

التهاب السحايا الجرثومي قد يكون خطيرًا وفي بعض الأحيان يهدد الحياة ومن أهم اعراضه تصلب الرقبة، والحمى وصداع الرأس والغثيان والقيء وحساسية للضوء.