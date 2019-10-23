شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسبوع الوقاية من التسمم بالرصاص للحد من الإعاقة الذهنية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الصحة العالمية، أسبوع العمل الخاص بالوقاية من التسمم بالرصاص على الصعيد الدولي فى الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجارى 2019، حيث يعتبر التسمم بالرصاص مشكلة عالمية كبيرة في مجال الصحة العامة، ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، توفي في عام 2004 ما يقدر بنحو 346 ألف شخص في العالم بسبب تسمم غير متعمد.



الدهانات المحتوية على الرصاص تسبب الاعاقة الذهنية للاطفال

وقالت إن 91 % من هذه الوفيات حدثت في بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط، مشيرة إلى أن الوقایة من التسمم بالرصاص أمر ممكن، وحتى مع الاعتراف الواسع النطاق لآثار الرصاص الضارة ومع اتخاذ العدید من البلدان إجراءات في هذا الصدد، یظل التعرض للرصاص، وخصوصاً في مرحلة الطفولة، من الشواغل الرئیسیة لمقدمي خدمات الرعایة الصحیة، ومسئولى الصحة العامة على نطاق العالم.



الدهانات المحتوية على الرصاص خطر على صحتك

وأشارت إلى أن موضوع هذا العام هو "احظروا الطلاء المحتوي على الرصاص"، حيث أشار معهد القیاسات الصحیة والتقییم إلى أنه في عام 2017 تسبب التعرض للرصاص في وفاة 1.06 مليون شخص، من إجراء الآثار الطویلة الأمد في الصحة، وتتحمل المناطق النامیة أعلى عبء مترتب على ذلك، ومن الأمور المقلقة بوجه خاص دور التعرض للرصاص في حدوث الإعاقة الذهنية لدى الأطفال.



التخلص من الدهانات المحتوية على الرصاص

ومن المصادر المهمة للتعرض للرصاص في المنزل، وخصوصاً لدى الأطفال، هو الطلاء المحتوي على نسب عالية من الرصاص، فهذه الطلاءات ما زالت متاحة على نطاق واسع وتستخدم في كثير من البلدان لأغراض الزخرفة، وأثناء مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في عام 2002 دعت الحكومات إلى التخلص التدریجي من الطلاء القائم على الرصاص، من أجل الإنتهاء التدریجي لصنع وبیع الطلاءات المحتویة على الرصاص والتخلص في خاتمة المطاف من المخاطر التي تنطوي عليها تلك الطلاءات.

ویتیح أسبوع الوقایة من التسمم بالرصاص على الصعید الدولي، الفرصة لحشد الالتزام السیاسي والاجتماعي من أجل مواصلة التقدم في هذا المضمار.

والتخلص من دهانات الرصاص سيساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التالية:

أولا: الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030.

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ثانيا: تحقيق الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، وفقا للأطر الدولية المتفق عليها.

ثالثا: الحد بدرجة كبيرة من إطلاقها في الهواء والماء والتربة، من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة الإنسان والبيئة، بحلول عام 2020.

الأهداف:

أثناء أسبوع الحملة يستهدف التحالف العالمي للتخلص من الدهانات المحتوية على الرصاص ما يلي:

1.التوعية بشأن التسمم بالرصاص..

2. تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل وقاية الأطفال من التسمم بالرصاص.

3. الحث على المزيد من العمل من أجل التخلص من الطلاء المحتوي على الرصاص.